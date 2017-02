Auch wenn Bandboss Mat Sinner mit zahlreichen anderen Aktivitäten (man nenne nur Primal Fear, das "Rock meets Classic" Projekt und Voodoo Circle) stets viel beschäftigt ist, so findet er doch in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch immer wieder die Zeit, mit SINNER neue Alben zu produzieren und auf Tour zu gehen. Zuletzt war dies 2013 der Fall, als dem 2011er One Bullet Left Album mit Touch Of Sin 2 eine Neueinspielung von Sinner-Klassikern der 80er folgte.

Tequila Suicide ist nun aber wieder ein ganz frisches, aus neuem Songmaterial bestehendes Album, das von Mat Sinner und Dennis Ward (Co-Produzent) produziert wurde.

Tracklist:

01. Go Down Fighting

02. Tequila Suicide

03. Road To Hell

04. Dragons

05. Battle Hill

06. Sinner Blues

07. Why

08. Gypsy Rebels

09. Loud & Clear

10. Dying On A Broken Heart

11. House Of Rock

12. Monday Morning

13. I Am

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah