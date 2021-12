Nächste News: Tagestickets fürs Summer Breeze verfügbar

Anfang Dezember wurden zwei traditionelle Specials beim SBOA präsentiert: Die Nuclear Blast Label Night sowie der Riot of the Underground. Gemeinsam mit den neuen Namen die bereits am 01.12. bekanntgegeben wurden, ergeben sich nun 98 Bands von den über 130 für 2022 geplanten Acts.

Quelle: Summer Breeze

Kara

