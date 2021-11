Vorherige News: Zehn neue Bands fürs Summer Breeze bestätigt



Sound of Munich Now Festival 2021 ab 1. November online - 20 Tage, 20 Bands

Mal was völlig Anderes:

Das Sound Of Munich Now Festival - veranstaltet vom Feierwerk und der Süddeutschen Zeitung - präsentiert von 1. bis 26. November 2021 jeden Tag neue Talente aus Münchens Musikszene. Insgesamt 20 Acts stellen sich und ihre Musik an 20 Tagen beim "SOMN Online" vor. Jeweils montags bis freitags ab 20 Uhr auf soundofmunichnow.de und allen zugehörigen Social-Media-Kanälen.

Im Mittelpunkt stehen aufwendig produzierte, jeweils 15-minütige Live-Videos, die exklusiv für Sound Of Munich Now in der Feierwerk Kranhalle von den Münchner Videografen Bernhard Schinn, Marcel Chylla und Team aufgenommen wurden. Pro Abend gibt es eine Video-Premiere eines Acts.

Das Line-up des Sound Of Munich Now 2021:

Ark Noir (Jazz, Electro, Experimental)

Blushy Am (Electro-Pop)

Busy Bandulu Sound (Dancehall, Club)

Dani Delion (R 'n' B, Soul)

Ellereve (Dark Pop)

Emmerich (Pop-Punk, Alternative)

Fallwander (Pop, Electro, Experimental)

Laila Montana (Pop)

Lauraine (Synthie-Pop)

LBT (Jazz, Techno, Experimental)

May The Tempest (Posthardcore, Metalcore)

Melli Zech (Pop)

Ogaro Ensemble (Worldmusic, Oriental)

Polygonia X Delusional Circuits (Electro, Ambient, House)

Queen Lizzy (HipHop, Rap, R 'n' B)

Rette Mein Pferd (Alternative, Grunge, Indie)

Uschi (Noise, Punk)

Van Damme 38 (Alternative, Indie)

Waseem (HipHop, Rap)

Young Fast Running Man (Folk, Blues, Rock, Americana)

Quelle: Feierwerk

Kara

