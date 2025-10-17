2 Headbänga online
Review

Werewolves - The Ugliest Of All

Werewolves - The Ugliest Of All

Werewolves - The Ugliest Of All
Stil: Death Metal
VÖ: 17. Oktober 2025
Zeit: 32:24
Label: Back On Black
Homepage: www.facebook.com/werewolvesinhell

buy, mail, print

Zehn Alben in zehn aufeinander folgenden Jahren veröffentlichen - das ist die ehrgeizige Agenda der australischen Death-Metal-Band Werewolves. Da mag nun mach ein chronischer Unkenrufer den Finger heben und mit belehrender Gewissheit die Prophezeihung machen, dass solch ein Unterfangen am Ende doch nur auf Kosten der Qualität durchgezogen werden kann. Wie? Du siehst das ganz genauso? Nun, dann geh schon mal in Deckung, denn die Werewolves hauen mit ihrem sechsten Streich einem jeden Skeptiker gleich neunmal voll eines auf die Fresse!

Hat man den ersten Durchlauf dieser Ton gewordenen Verwüstung erst überstanden, kann man nur attestieren, dass Songtitel wie "Skullbattering" oder "Slaves To The Blast" nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern tatsächlich Sinn ergeben. Zwischen brachialem Moshpit-Groove liefert The Ugliest Of All nämlich vor allem eines, und zwar eine Blastattacke nach der anderen. Der Death Metal der Australier ist technisch versiert aber eben nicht vertrackt und enthält neben allen genretypischen Zutaten auch thrashiges Riffing und grindiges Chaos. Wenn sich bei Highspeed dann der ultratiefe Gutturalgesang und das gehässige Keifen von Frontmann Sam Bean quasi die Klinke in die Hand geben, wird ein jeder Death-Lunatic vor Freude zu zappeln beginnen, sich die Luftgitarre schnappen und den Ventilator anwerfen. Einzelne Songs hervorzuheben ist in dieser Orgie der Zerstörung, die immer wieder durch Sprachsamples ergänzt wird, im Grunde müßig, was schließlich den wohl einzigen akzeptablen Kritikpunkt liefert.

Neben der Tatsache, dass die Werewolves das Rad zu keine Sekunde neu erfinden, fehlt es dem Material am Ende ein wenig an Abwechslung und markanten Momenten. Diese Manko kann durch die allgegenwärtig spürbare Energie und die unerschütterliche Inbrunst des Materials allerdings recht gut ausgeglichen werden. Good on ya! Fans von Bands wie Sinister, Napalm Death oder Malevolent Creation können The Ugliest Of All gerne ihr Gehör schenken und mögen selbst urteilen.

Dagger

4 von 6 Punkten

