25 Headbänga online
Suche:
Konzerte in München
und Umgebung (209)
21.11.2025 Nothing More
21.11.2025 Eclipse
21.11.2025 Eisregen
21.11.2025 Lionheart
22.11.2025 Smoke Blow
24.11.2025 The Commoners
Reviews (10497)
Havamal
Eisregen
Die Apokalyptischen Reiter
Mystic Circle
Warrant
VintersorgRedaktionstipp
Interviews (503)
Emil Bulls
Live-Berichte (688)
Heaven Shall Burn
Midnight
Summer Breeze 2023
Summer Breeze 2022
Pyraser Classic Rock Night 2022
Bavarian Battle Open Air 2022
Metal-Videos (2456)
Ewig.endlich.
Kilmara
The Agony Scene
Mindreaper
The Outside
U.D.O.
Navigation
Dahoam
Reviews
Interviews
Live-Berichte
Termine
Partykalender
Specials
Bilder
Links
Bandinfos
Locationinfos
Metal-Videos
Impressum
Kontakt
heavyhardes bei Twitter folgen
Artikel des Tages
Review:
Andersen/Laine/Readman

Interview:
Sinner

Live-Bericht:
Summer Breeze

Video:
Clusterhead
RSS RSS
Valid RSS News
Valid RSS Reviews
Valid RSS Interviews
Valid RSS Live-Berichte
Valid RSS Terminkalender
Valid RSS Videos
Atom Atom
[Valid Atom 1.0] News
[Valid Atom 1.0] Reviews
[Valid Atom 1.0] Interviews
[Valid Atom 1.0] Live-Berichte
[Valid Atom 1.0] Terminkalender
[Valid Atom 1.0] Videos
 

Review

CDs von Havamal kaufenZur Druckversion dieses ArtikelsDiesen Artikel als PDF speichern

Havamal - Age Of The Gods

Havamal - Age Of The Gods
Stil: Viking Death Metal
VÖ: 21. November 2025
Zeit: 45:20
Label: Art Gates Records
Homepage: www.havamalband.com

buy, mail, print

Der Name verpflichtet! Wenn man sich als Band nach einer altnordischen Gedichtesammlung benennt, liegt es wohl auf der Hand, dass sich auch die eigenen Lieder mit der Folklore und der Mythologie des hohen Nordens befassen. Dass sich auf Age Of The Gods, dem dritten Album der schwedischen Band Havamal, also Titel wie "Sigmund Fafnirsbane" oder "Lokis Damnation" finden, wird wohl niemanden überraschen.

Havamal inszenieren diese Thematik auf gekonnte Weise, wenn sie feierliche Riffs, epische Synthesizer und schwermetallische Gitarrensoli auf den typisch kehligen Gesang einer Melodic-Death-Combo treffen lassen. Trotz der teils orchestralen Arrangements vermeiden die Musiker aber den Eindruck von zu viel Pathos oder eines romantisierenden Blicks auf das Treiben ihrer Ahnen. Die finnischen Kollegen von Ensiferum ließen sich wohl am ehesten als Referenz für das Gebotene heranziehen.

Wo Havamal zumeist im Laufschritt das Schlachtfeld queren, bieten "The Day Of Reckoning" oder "Hymns Of The Fallen" in gedrosselter Taktung kurze Verschnaufpausen. Das gesamte Album erinnert ein wenig an einen sorgsam choreografierten Schwertkampf als Teil eines opulenten, cineastischen Abenteuers. Allerdings kennt man solche Szenen bereits zuhauf aus anderen Filmen und am Ende ist das Gebotene einfach nicht blutig oder brutal genug, um nachhaltig beeindrucken zu können. Was bleibt ist in höchstem Maße unterhaltsames und gut gemachtes Popcorn-Klangkino, das bei einem jeden Hobby-Wikinger auf offene Portale stoßen wird. Ein paar mehr Scharten in der Klinge hätten diesem Langeisen sicherlich gutgestanden, aber darüber lässt sich gut und gerne hinwegsehen.

Dagger

4 von 6 Punkten

Zur Übersicht
Zur Hauptseite

Weitere Berichte und Infos
Zur Havamal-Infoseite
Weitere Reviews
Vorheriges Review: Eisregen - Krebskolonie

© www.heavyhardes.de

 