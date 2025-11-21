Der Name verpflichtet! Wenn man sich als Band nach einer altnordischen Gedichtesammlung benennt, liegt es wohl auf der Hand, dass sich auch die eigenen Lieder mit der Folklore und der Mythologie des hohen Nordens befassen. Dass sich auf Age Of The Gods, dem dritten Album der schwedischen Band Havamal, also Titel wie "Sigmund Fafnirsbane" oder "Lokis Damnation" finden, wird wohl niemanden überraschen.

Havamal inszenieren diese Thematik auf gekonnte Weise, wenn sie feierliche Riffs, epische Synthesizer und schwermetallische Gitarrensoli auf den typisch kehligen Gesang einer Melodic-Death-Combo treffen lassen. Trotz der teils orchestralen Arrangements vermeiden die Musiker aber den Eindruck von zu viel Pathos oder eines romantisierenden Blicks auf das Treiben ihrer Ahnen. Die finnischen Kollegen von Ensiferum ließen sich wohl am ehesten als Referenz für das Gebotene heranziehen.

Wo Havamal zumeist im Laufschritt das Schlachtfeld queren, bieten "The Day Of Reckoning" oder "Hymns Of The Fallen" in gedrosselter Taktung kurze Verschnaufpausen. Das gesamte Album erinnert ein wenig an einen sorgsam choreografierten Schwertkampf als Teil eines opulenten, cineastischen Abenteuers. Allerdings kennt man solche Szenen bereits zuhauf aus anderen Filmen und am Ende ist das Gebotene einfach nicht blutig oder brutal genug, um nachhaltig beeindrucken zu können. Was bleibt ist in höchstem Maße unterhaltsames und gut gemachtes Popcorn-Klangkino, das bei einem jeden Hobby-Wikinger auf offene Portale stoßen wird. Ein paar mehr Scharten in der Klinge hätten diesem Langeisen sicherlich gutgestanden, aber darüber lässt sich gut und gerne hinwegsehen.

Dagger

