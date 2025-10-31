

VÖ: 31. Oktober 2025

Zeit: LP1 10:55 - LP2 15:31 - LP3 21:36 - LP4 39:05

Label: Eigenproduktion

Homepage:

30 Jahre Die Apokalyptischen Reiter! Das schreit nach einer Feier! Das schreit nach einem Geschenk, und zwar von den Reitern an ihre Fans. Schließlich gilt auch für diese Musiker der Grundsatz "Wir sind, weil ihr seid", wie nun auch der Titel eines neuen Songs lautet. Aber dazu kommen wir noch.

Besagtes Geschenk wurde mit viel Mühe erdacht, ist auf 500 Exemplare limitiert und somit überaus exklusiv! Freie Republik Reitermania heißt die Sammlerbox, die neben vier Vinyl-Tonträgern auch ein eigens entworfenes Brettspiel inklusive handgefertigter Zinnfiguren enthält. Außerdem dürfen sich alle Besitzer als Ehrenbürger der fiktiven Freien Republik Reitermania fühlen und bekommen dies sogar mit einem Reisepass, einer Urkunde und der Verfassung quittiert. Obendrein erhält ein jeder Neubürger einen Reitermaniac, also ein Exemplar aus der eigens ersonnenen Währung, welche auf allen künftigen Headliner-Shows Gültigkeit besitzt. Wenn das mal nichts ist!

Doch kommen wir zu den Tonträgern: LP 1 nennt sich Der Freiheit Vaterland und enthält den gleichsam betitelten Song, der in seiner knapp elfminütigen Spielzeit einen weiten Bogen spannt von harschem Death Metal über ganz viel Melodie und ein wenig Pathos bis hin zum feierlichen Mitsing-Refrain. Hymnisch im besten Sinne geht es sogleich auf LP 2 weiter, deren Titeltrack "Rache An Der Wirklichkeit" ein echter Gassenhauer oder besser gesagt Gassenreiter geworden ist. Nicht minder metallisch geraten ist bereits erwähnte Danksagung an die Fangemeinde mit dem Titel "Wir Sind, Weil Ihr Seid". Dazwischen finden sich das melancholische Seemanns-Shanty "Weiße Pferde" und der fröhlich-flotte Folk-Rocker "Ich bin Dein Freund", welche allesamt auf ihre Weise überzeugen können und nebenbei das breite stilistische Repertoire der gegenwärtigen Reiterschaft repräsentieren. Gut, anlässlich des Jubiläums hätte ein kleiner Link in die wilden und tatsächlich apokalyptischen Anfangstage der Band auch ganz gutgetan. Aber da aus jener fernen Zeit außer Volkmar und Fuchs kein Reiter mehr im Sattel sitzt, sei darüber hinweggesehen.

LP 3, Die Schatzinsel, beinhaltet sechs bislang unveröffentlichte Aufnahmen, darunter der chillige Sommer-Rocker "Danke" und die stimmungsvollen Akustik-Versionen von "Erhelle Meine Seele" und "Komm". Das Techno-Remix von "Die Sonne Scheint" mag manch einen Fan vor den Kopf stoßen oder an seine Toleranzgrenze bringen. Doch sind wir mal ehrlich: wer den Reitern bislang durch die Jahre treu geblieben ist, dürfte einiges gewohnt sein und wird auch diesen Exkurs verknusen. Entschädigung liefern unbekümmerter Folkrock in "Das Kleine Spießerlein" und eine brachiale Live-Aufnahme des Klassikers "Es Wird Schlimmer", auf genommen in Hamburg 2023.

Ein besonderes Schmankerl ist sicher LP 4 unter dem Motto Die Wanderer. Sie präsentiert uns die Reiter von ihrer sensiblen und zerbrechlichen Seite, wenn sie 2015 in Jena zehn ausgesuchte Songs akustisch neu arrangiert zum Besten geben und dabei manch ein Schmuckstück geschaffen haben.

Echte Reitermaniacs sollten in Anbetracht dieser Kollektion nicht lange zögern, wenn sie eines der 500 Pakete ihr Eigen nennen wollen. Eines noch: Freie Republik Reitermania entstand ohne Beteiligung eines Plattenlabels und ist exklusiv über den Band-Shop zu beziehen.

Dagger

Ohne Wertung

