In einer Welt, die sich immer schneller dreht, kann Beständigkeit ein Anker sein. Beständigkeit und Verlässlichkeit sind zwei Eigenschaften, die sich zweifelsfrei auf Agnostic Front anwenden lassen. Seit 1982 weiß man im Grunde, was man von den New Yorker Hardcore-Pionieren zu erwarten hat, die Vorfreude der Fans ist deswegen aber kein bisschen geringer, wenn ein neues Album in die Regale kommt. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, über eine solch lange Zeit hinweg relevant zu bleiben. Agnostic Front schaffen das jedoch mit spielerischer Leichtigkeit, wie der neueste Output Echoes In Eternity unter Beweis stellt!

Ohne großartiges Vorgeplänkel geht der Fünfer mit "Way Of War" in die Vollen und demonstriert, dass fortgeschrittenes Alter kein Hindernis für Leidenschaft und pure Energie sein muss! Man braucht nur kurz die Augen zu schließen und kann sehen, wie diese Nummer aber auch weitere Riffmonster, etwa "Turn Up The Volume" oder "Obey", einen jeden Moshpit zum Brodeln bringen werden. Agnostic Front steht für Hardcore, Agnostic Front steht aber ebenso für Metal! So schleichen sich immer wieder feine Gitarrensoli in das hitzige Material und "Tears For Everyone" liefert im Grunde nichts anderes als lupenreinen Thrash!

Für ihre Affinität zum Punkrock sind die New Yorker ebenfalls bekannt und haben mit "Sunday Matinee" und "Skip The Trail" zwei coole Nummern im Gepäck, die auch diese Erwartung an das neue Album erfüllen. Was Agnostic Front auf Echoes In Eternity, übrigens der 13. Dreher seit ihrer Gründung, abliefern ist einfach nur ansteckend, strotzt vor Kraft und Testosteron und dürfte selbst den hartnäckigsten Spargeltarzan dazu animieren, in die nächstbeste Muckibude zu rennen und ein paar Gewichte aufzulegen. Glatt ertappt man sich bei dem Wunsch, die einzelnen Songs würden ein wenig länger dauern als die maximalen 2:30 Minuten. Aber die kurzen Spielzeiten gehören bei Agnostic Front eben genauso dazu, wie die omnipräsente Aggro-Attitüde ihrer Songs. Drum muss sich auch Hip-Hop-Legende Darryl "DMC" McDaniels beeilen, um "Matter Of Live And Death" in ein amtlich groovendes Crossover zu verwandeln.

Der Einfluss von Agnostic Front auf die Hardcore-Szene ist unbestritten. Längst hat sich das New Yorker Kollektiv selbst ein Denkmal gesetzt und so lässt sich auch der aktuelle Albumtitel problemlos auf die Band selbst beziehen. Mit ihrer Entschlossenheit und unbändigen Spielfreude ist Agnostic Front ein Echo in der Ewigkeit!

Dagger

