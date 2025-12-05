Fast ein Vierteljahrhundert lang bescheren uns die norwegischen Blood Red Throne nun schon ein Album nach dem nächsten, zumeist im Zwei-Jahres-Takt. So ist Stiltskin, der aktuelle Dreher, das bereits zwölfte Studioalbum einer Band, die in den letzten Jahren kaum etwas ausgelassen hat und nicht nur für diverse namhafte Festivals oder als Support populärer Kollegen engagiert wurde, sondern auch schon in Südamerika und bei der 70.000 Tons Of Metal ihr Können unter Beweis stellte. Das Erfolgsrezept der Band: im breit aufgestellten Genre des Death Metals scheinen diese Burschen eine Art goldenen Mittelweg für sich gefunden zu haben. Ihre Songs sind technisch anspruchsvoll, besitzen aber zu viel Eingängigkeit und Spielfluss um als reine Tech-Death-Kapelle durchzugehen. Das Material ist melodisch, aber unterm Strich eben doch zu bissig und brutal, um als Melodic Death abgestempelt zu werden. Stattdessen liefern Blood Red Throne ein bisschen von allem, was der Boandlkramer im Sortiment hat, und damit fahren sie ganz gut, wie Stiltskin uns vor Ohren führt.

Gleich der Opener "Scraping Out The Cartilage" liefert mit seinen fetten Riffs und einem unwiderstehlichen Moshpit-Groove so ziemlich alles, was sich das verrottende Metal-Herz nur wünschen kann. Ein bravouröser Auftakt, den das Gros der folgenden Songs aber nicht so recht zu toppen versteht! Starke Momente erleben wir beispielsweise in den treibenden Nummern "Husk In The Grain" oder "Vestigial Remnants". Die Gesamtheit aller Songs betrachtend, scheinen bemerkenswerte Riffs und Solo-Parts oder technische Kunstgriffchen allerdings in einer gewissen Gleichförmigkeit des Albums zu verschwimmen. Lediglich der Rausschmeißer "Marrow Of The Earth" scheint dieses Raster zu durchbrechen, startet atmosphärisch mit Riffs, die Slayer'sches Unheil vermitteln, und ist in seinen Up-Tempo-Passagen überhaupt erfreulich thrashlastig ausgefallen. So ist der Stiltskin am Anfang und am Ende seines Treibens am effektivsten. Dazwischen darf man sich auf bewährtes und durch die Bank gutes, aber eben nicht spektakuläres Material freuen. Wer den Norwegern zuletzt die Treue hielt, kann bei Stiltskin im Grunde bedenkenlos zugreifen.

