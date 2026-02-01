17 Headbänga online
Suche:
Konzerte in München
und Umgebung (208)
06.02.2026 Slaughter To Prevail
06.02.2026 Cryptopsy
07.02.2026 Igorrr
07.02.2026 Counterparts
08.02.2026 Onslaught
11.02.2026 Napalm Death
Reviews (10513)
In Aeternum
Cyclone
KreatorRedaktionstipp
Full House Brew Crew
Paganizer
Udreka
Interviews (503)
Emil Bulls
Live-Berichte (688)
Heaven Shall Burn
Midnight
Summer Breeze 2023
Summer Breeze 2022
Pyraser Classic Rock Night 2022
Bavarian Battle Open Air 2022
Metal-Videos (2456)
Ewig.endlich.
Kilmara
The Agony Scene
Mindreaper
The Outside
U.D.O.
Navigation
Dahoam
Reviews
Interviews
Live-Berichte
Termine
Partykalender
Specials
Bilder
Links
Bandinfos
Locationinfos
Metal-Videos
Impressum
Kontakt
heavyhardes bei Twitter folgen
Artikel des Tages
Review:
Grabfinsternis

Interview:
Eisbrecher

Live-Bericht:
Mötley Crüe

Video:
Cryptopsy
RSS RSS
Valid RSS News
Valid RSS Reviews
Valid RSS Interviews
Valid RSS Live-Berichte
Valid RSS Terminkalender
Valid RSS Videos
Atom Atom
[Valid Atom 1.0] News
[Valid Atom 1.0] Reviews
[Valid Atom 1.0] Interviews
[Valid Atom 1.0] Live-Berichte
[Valid Atom 1.0] Terminkalender
[Valid Atom 1.0] Videos
 

Review

CDs von In Aeternum kaufenZur Druckversion dieses ArtikelsDiesen Artikel als PDF speichern

In Aeternum - ...Of Death and Fire

In Aeternum - ...Of Death and Fire
Stil: Blackened Death Metal
VÖ: 06. Februar 2026
Zeit: 43:28
Label: Soulseller Records
Homepage: www.inaeternum.com

buy, mail, print

Wer um die Jahrtausendwende seinen Metal gerne so deftig wie möglich konsumierte, wird möglicherweise über die schwedische Band In Aeternum gestolpert sein. Das satanische Kollektiv machte zu jener Zeit mit vier Studioalben und einigen EPs auf sich aufmerksam und lieferte mit ihrem Blend aus Black und Death Metal jene landestypische Kost, die schon von Bands wie Dissection, Necrophobic oder Naglfar salonfähig gemacht worden war. Nach dem letzten Studioalbum Dawn Of A New Aeon wurde es dann allerdings recht ruhig um die Band. Mit größeren Abständen folgten noch zwei EPs und eine Split mit Behemoth, dann verschwanden die Schweden für zehn Jahre von der Bildfläche.

Immerhin hat das nun vorliegende Comeback namens ...Of Death And Fire dasselbe Line-Up aus David Larsson, Daniel Sahlin und Perra Karlsson aufzuweisen, welches zuletzt auf Dawn Of A New Aeon zu hören war. Dass es sich bei den drei Recken um Überzeugungstäter handelt, demonstriert nach kurzem Intro gleich der Opener "Beneath The Darkened Tomb", in dem bei hohem Tempo geschickt Melodie und musikalische Kompromisslosigkeit aus ein und demselbem Grab gehoben werden. Während "The Day Of Wrath" noch eine zusätzliche Schippe Kohle ins Feuer wirft und die wohl heftigsten Momente des Albums liefert, zeigen "Spirits Of The Dead" und "Goddess Of Abomination", dass es mitnichten wilde Raserei benötigt, um richtig finster und unheilvoll zu klingen. Wenn tonnenschwere Riffs eine beklemmende Stimmung erzeugen, fühlt man sich punktuell glatt ein wenig an Behemoth erinnert - womöglich hat die gemeinsame Split-EP, auch wenn sie schon zwölf Jahre zurückliegt, ein wenig auf die Schweden abgefärbt.

Tempo, Melodie und eine gewisse Hymnik kennzeichnen "Bow To None" und "The Hourglass". Tatsächlich können In Aeternum am besten überzeugen, wenn sie für einen Moment lang vergessen, so böse wie nur möglich klingen zu müssen! Wenn sauber gespielte Gitarrensoli ihren Weg ins Repertoire finden und die Melodie das Ruder übernimmt, macht das Material am meisten Spaß! So wird der finale Longtrack "To Those Who Have Rode On" mit Gastbeitrag von Erik Danielsson (Watain) nach einleitendem Akustikspiel vor der klanglichen Kulisse wehender Winde zum Album-Highlight, wenn In Aeternum zu rockender Midtempo-Rhythmik auch traditionell metallische Elemente einfließen lassen und zum Ende hin dank sphärischer Keyboards eine feierliche Stimmung aufbauen.

Trotz der Stärken, die man ...Of Death And Fire keinesfalls absprechen kann, hätten dem Album ein paar mehr denkwürdige Momente gutgestanden. Was bleibt ist solide, scharf gewürzte Hausmannskost aus dem nebulösen Grenzland zwischen Death und Black Metal, welche Fans von bereits oben erwähnten Kapellen sicherlich munden wird.

Dagger

4 von 6 Punkten

Zur Übersicht
Zur Hauptseite

Weitere Berichte und Infos
Zur In Aeternum-Infoseite
Weitere Reviews
Vorheriges Review: Cyclone - Known Unto God (EP)

© www.heavyhardes.de

 