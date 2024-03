Nach einem beinahe acht Jahre andauernden Reifeprozess, in dem die finnische Band Beyond The Hate ihre musikalische Ausrichtung immer wieder überdacht und verfeinert hat, ist es nun endlich an der Zeit für den ersten Longplayer. Darkest Times lautet dessen Titel und der steht im Grunde auch programmatisch, für das was den Hörer erwartet.

Beyond The Hate spielen nämlich düsteren und atmosphärischen Death Metal mit ganz viel Melodie und Schwermut, wie man es aus Finnland eben gewohnt ist. Wenn die prägnante Leadgitarre auf eine zu dicken Wänden aufgetürmte Rhythmussektion trifft, verschmelzen die Hymnik von Amon Amarth, die Melancholie von Insomnium und die melodischen Aspekte jüngerer Wolfheart-Alben zu einer geschlossenen Einheit. Akustikgitarren, immer wieder auftauchende Synthesizer, gesprochene Verse, zaghafter Klargesang oder aber ein weiblicher Gastbetrag im Titel "Black Within" setzen Akzente und sorgen für Abwechslung. Dennoch lässt sich bei einer Spielzeit von über 60 Minuten die eine oder andere Länge nicht ganz vermeiden, zumal ein Großteil der Kompositionen in Sachen Tempo und Aufbau eben doch in dieselbe Kerbe haut.

Davon abgesehen braucht man die Qualitäten dieses Debütalbums keinesfalls kleinzureden. Freunde von finnischem Death Metal oder oben angeführter Bands sollten für Beyond The Hate ein Ohr riskieren und finden in den Nummern "Alone I Die", "The Lighthouse" oder "Dead Ones" ein paar lohnende und wegweisende Referenzen.

Dagger

