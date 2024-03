VÖ: 01. März 2024

Stil: Hard Rock / Heavy MetalVÖ: 01. März 2024Zeit: CD1 42:53 - CD2 34:42Label: Magnetic Eye RecordsHomepage: www.zakksabbath.com

Natürlich lässt sich der Sinn, ein komplettes Album zu covern, hinterfragen. Zakk Wylde ist allerdings an einem Punkt angelangt, an dem er tun und lassen kann, was ihm beliebt. Aus dieser Zwanglosigkeit heraus verneigte er sich zum 50-jährigen Geburtstag des Albums Black Sabbath vor seinen Idolen, indem er das ikonische Stück Musikgeschichte neu einspielte. Der Erfolg gab ihm schließlich recht. Neben der positiven Resonanz aus der Fachpresse schaffte es Vertigo, so der neu definierte und nach dem Plattenlabel des Black-Sabbath-Debüts benannte Titel des Drehers, in diverse Hitlisten, darunter auch auf Platz drei in den deutschen Album-Charts.

Es spricht also nichts dagegen, den eingeschlagenen Weg noch ein Stückchen weiterzugehen und so beschert uns Mr. Wylde mit seinen beiden Kollegen Blasko und Joey Castillo nun die Fortsetzung Doomed Forever Forever Doomed, in der er sich die beiden Alben Paranoid und Master Of Reality und somit eine lange Reihe an zeitlosen Klassikern zur Brust nimmt. Dabei nähert sich der Saitenhexer dem Material einmal mehr mit größtem Respekt und bleibt so dicht wie nur möglich an den Originalen. Freilich klingen die Neuinterpretationen etwas druckvoller und die Gitarrensoli wurden ein wenig ausgeschmückt und erweitert. Davon abgesehen muss man attestieren, dass Zakk Wylde - obwohl er sich alle Mühe gibt, wie Ozzy zu klingen - unterm Strich aber besser singt als ein Herr Osbourne in den fernen Jahren 1970 und 71. Gerade die beiden Balladen "Planet Caravan" und "Solitude" erhalten dank der warmen Klangfarben in Wyldes Stimme einiges an Mehrwert gegenüber den Originalen und könnten glatt als Schmachtfetzen aus dem Hause Black Label Society durchgehen. Von diesem kleinen Schmankerl mal ganz abgesehen, macht es einfach Freude, dem langjährigen Weggefährten von Ozzy auf seiner musikalischen Pilgerreise zu folgen.

Ob Sinn oder Unsinn - hoffen wir daher, dass Doomed Forever Forever Doomed nur eine Etappe ist und sich der bärtige Sympathiebolzen neben seinen Jobs bei BLS und nun auch Pantera irgendwann die Zeit nimmt und die vier weiteren klassischen Alben mit Ozzy hinterm Mikro einer Revitalisierung unterzieht.

Dagger

