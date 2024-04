Vorherige News: Social Tickets beim Summer Breeze



Das Summer-Breeze-Team freut sich, euch die 30 letzten Bands für das Summer Breeze 2024 vorstellen zu können. Mit diesen Namen, die das Programm am Campsite Circus füllen ist unser Line-up nun komplett und wir begeben uns auf die Zielgerade des Ticket-VVK!

Angstskríg, Avralize, Defocus, Disbelief, Embrace Your Punishment, Eradikated, Erdling, Escuela Grind, Eyes Wide Open, Fall Of Serenity, Fateful Finality, Halcyon Days, Hand Of Juno, Hemelbestormer, Impalement, Kupfergold, Leave., Los Males Del Mundo, Mavis, Morket, Nyktophobia, Palehorse, Plaguemace, Randale, Shredhead, Slow Fall, Soulprison, Spire Of Lazarus, Venues und Zerre

Fünf weitere Bands dürfen wir bereits am Dienstag begrüßen:

Disbelief, Shredhead, Defocus, Fall Of Serenity, Soulprison

Wir steuern auf ein frühzeitig ausverkauftes SUMMER BREEZE zu und empfehlen sich nun noch rechtzeitig um Tickets zu kümmern, wenn man dabei sein will.

