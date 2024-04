Vorherige News: Zehn neue Bands für das SUMMER BREEZE 2024



Die SUMMER BREEZE Community bedeutet uns sehr viel, deshalb wollen wir an dieser Stelle etwas zurückgeben. Nicht alle, die mit uns allen in Dinkelsbühl feiern wollen, können das finanziell stemmen. Getragen von starken Ticketverkaufszahlen, stellen wir 100 Festivaltickets für das SUMMER BREEZE 2024 kostenfrei zur Verfügung.

Unsere Social Tickets entsprechen einem regulären Festivalticket.

Laut der letzten Erhebung im Jahr 2022 ist jeder siebte Deutsche stark von Armut gefährdet. Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, um in finanzielle Schieflage Geratenen (z.B durch Schicksalsschläge, Jobverlust etc.), Geringverdienern etc. zu ermöglichen, unser Festival zu besuchen.

Das Einzige, was man dafür tun muss, ist es, sich bei uns unter socialticket@summer-breeze.de zu melden. Wir interessieren uns für die Geschichte und wollen diese Tickets denen anbieten, die es sich absolut nicht leisten können. Belege sind keine Voraussetzung, machen das Ganze für uns natürlich nachvollziehbarer. Anmeldeschluss ist der 30.4.2024.

