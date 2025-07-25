Es ist gute 20 Jahre her, als ich eine Band namens Saltatio Mortis auf einer kleinen Bühne bei einem mittelalterlichen Burgfest gesehen habe. Das Kollektiv war damals noch recht jung, hatte, wenn ich mich recht erinnere, ihren zweiten Longplayer Das Zweite Gesicht gerade erst eingetütet und wusste die überschaubare Zahl an Schaulustigen bestens zu unterhalten. Aus denen wird noch was, dachte ich mir damals und traf damit auch voll ins Schwarze.

Anno 2025 sind die Spielleute aus Ronneburg aus der hiesigen Mittelalter-Rock-Szene nicht wegzudenken und haben sich mit 13 Studioalben ein unerschütterliches Denkmal gesetzt. Ihr 25. Jubiläum feiern sie nun mit einer Best-Of-Compilation, welche von den Fans selbst zusammengestellt wurde. In einem Zeitraum von fünf Wochen, konnte ein jeder Vasall nämlich seine persönlichen Favoriten über die sozialen Medien benennen und somit seinen Beitrag zu dem stattlichen Ergebnis leisten. Auf drei CDs bzw. fünf farbigen LPs präsentieren uns Saltatio Mortis 50 Songs, welche in fünf Kapiteln, benannt nach Welten der nordischen Mythologie, zusammengefasst werden. In logischer Konsequenz ziert das Cover dieser mit Weltenwanderer betitelten Liedersammlung auch der Weltenbaum Yggdrasil.

Die fünf Welten stehen dabei für die unterschiedlichen Schaffensphasen und vielen Gesichter der Band Saltatio Mortis - von den puristisch, mittelalterlich anmutenden Anfängen bis hin zur poppig-rockenden Gegenwart. Selbst wenn man die Band kennt und schon seit Jahren verfolgt, wird einem angesichts dieser Zusammenstellung im Grunde erst so richtig bewusst, wie vielseitig diese Truppe in den letzten 25 Jahren unterwegs war. Als Schmankerl für Fans und Sammler enthält Weltenwanderer die neu eingespielte Version von "Spielmannsschwur (United)", dann mit "Keine Regeln" auch die Kooperation mit Rapper FINCH, die bisher nur auf dessen Album Dorfdisco Zwei zu finden war, und zuletzt noch die bislang rein digital erhältliche Nummer "Pray To The Hunter".

Die einheitlich saubere Klangqualität aller enthaltenen Songs, aber auch die hübsche Aufbereitung machen Weltenwanderer zum unverzichtbaren Sammlerstück für jeden eingefleischten Fan und zur lohnenden Investition für alle, die Saltatio Mortis erst noch kennen lernen möchten.

Dagger

Ohne Wertung

