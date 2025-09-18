6 Headbänga online
Suche:
Konzerte in München
und Umgebung (251)
18.09.2025 Chaosbay
18.09.2025 Wiegedood
19.09.2025 Stahlzeit
19.09.2025 Storm Seeker
20.09.2025 Parkway Drive
20.09.2025 Malm
Reviews (10486)
Vittra
White Mantis
Ashes Of Ares
Jordfäst
Lord Belial
Rise From Your Grave
Interviews (503)
Emil Bulls
Live-Berichte (688)
Heaven Shall Burn
Midnight
Summer Breeze 2023
Summer Breeze 2022
Pyraser Classic Rock Night 2022
Bavarian Battle Open Air 2022
Metal-Videos (2456)
Ewig.endlich.
Kilmara
The Agony Scene
Mindreaper
The Outside
U.D.O.
Navigation
Dahoam
Reviews
Interviews
Live-Berichte
Termine
Partykalender
Specials
Bilder
Links
Bandinfos
Locationinfos
Metal-Videos
Impressum
Kontakt
heavyhardes bei Twitter folgen
Artikel des Tages
Review:
Stonehead

Interview:
Dreamscape

Live-Bericht:
Munich Metal Mayhem II

Video:
Social Distortion
RSS RSS
Valid RSS News
Valid RSS Reviews
Valid RSS Interviews
Valid RSS Live-Berichte
Valid RSS Terminkalender
Valid RSS Videos
Atom Atom
[Valid Atom 1.0] News
[Valid Atom 1.0] Reviews
[Valid Atom 1.0] Interviews
[Valid Atom 1.0] Live-Berichte
[Valid Atom 1.0] Terminkalender
[Valid Atom 1.0] Videos
 

Review

CDs von Vittra kaufenZur Druckversion dieses ArtikelsDiesen Artikel als PDF speichern

Vittra - Intense Indifference

Vittra - Intense Indifference
Stil: Melodic Death Metal
VÖ: 19. September 2025
Zeit: 33:36
Label: Eigenproduktion
Homepage: www.vittraofficial.com

buy, mail, print

Die schwedische Band Vittra hieß zunächst Vildvittra, also benannt nach den Wilddruden in Astrid Lindgrens Ronja, die Räubertochter. Der Name wurde schließlich auf Vittra verkürzt, doch was blieb, ist das Interesse für Fabelfiguren der schwedischen Mythologie, welche immer wieder durch das Liedgut der fünf Musiker geistern.

Intense Indifference ist das bereits zweite Album der 2017 gegründeten Band, deren musikalische Herangehensweise im Grunde schnell durchschaut ist. Grundgerüst für die zehn neuen Kompositionen bildet der landestypische Melodic Death im Fahrwasser von Gates Of Ishtar oder frühen In Flames, der allerdings gerne auch mit genre-fremden Elementen angereichert wird. So begegnet man in "Burn(h)er" einer ordentlichen Schippe Power-Metal, "Transylvanian Buffet" lässt es mitsamt flotter Pianoklängen im Chuck-Berry-Style nicht nur rocken, sondern ganz gehörig rollen. "Soul Searcher" macht selbst vor einem jazzig-improvisiert wirkendem Intermezzo nicht halt und deutlich finstere Songs wie "The Leap" oder "Piece By Piece" enthüllen den Thrash Metal als zweite große Leidenschaft der Band.

Bei all den unterschiedlichen Einflüssen und der verspielten Umsetzung verstehen es Vittra sehr geschickt, auf den Punkt zu kommen. So bringen es die zehn Songs auf gerade einmal 33 Minuten Spielzeit, die dann tatsächlich wie im Nu verfliegen und man geneigt ist, trotz fehlendem Hitmaterials mit "MOFO" noch einmal von vorne loszulegen und auf die wiederholte Aufforderung "Motherfucker, let's go!" brav die Mähne zu kreisen!

Dagger

4 von 6 Punkten

Zur Übersicht
Zur Hauptseite

Weitere Berichte und Infos
Zur Vittra-Infoseite
Weitere Reviews
Vorheriges Review: White Mantis - Arrows At The Sun

© www.heavyhardes.de

 