Wenn es in Pittsburgh / Pennsylvania spukt, so ist nicht auszuschließen, dass die Horror-Punker von Rise From Your Grave ihre Finger mit im Spiel haben. The New Flesh Reborn ist das sechste Studioalbum der Band und ein gefundenes Fressen für alle, die es gerne gruselig und makaber mögen, ohne dass das nötige Quäntchen Humor dabei auf der Strecke bleibt.

Ihr wollt haedbangen? Ihr wollt mitsingen oder einfach mal den Circle-Pit aufräumen? Mit The New Born Flesh findet ihr den richtigen Soundtrack! Hymnische Gassenhauer wie "The Creature", "I Am", "The Deep" oder "It's Me" liefern dafür im wahrsten Sinne hieb- und stichfeste Beweise! Neben klassischem Punk-Repertoire haben Rise From Your Grave ihren Songs allerhand Riffs und Soli aus schwermetallischen Gefilden als kleine Grabbeigabe auf ihren Weg in die Ewigkeit verabreicht. Die technische Umsetzung lässt dabei keine Wünsche offen und distanziert das Material doch deutlich von jeder Vorstellung eines eher chaotisch inszenierten Punk-Rock-Albums. In Sachen Härte und Energie ist das Material hier und dort sogar vom Thrash Metal nicht mehr weit entfernt.

Zwar erzählen Rise From Your Grave ihre Gruselgeschichten definitiv am liebsten im Up-Tempo, doch verstehen es die Musiker sehr gut, hier und dort auch mal das Tempo vom Gas zu nehmen, um geschickt ein paar spooky Einschübe zu platzieren. Die LP-Version des Albums wird gar mit der Ballade "As I Crumble" zu Grabe getragen, während es auf die CD drei weitere Stücke geschafft haben. Hier darf das furiose "In The Water" mit seinen zarten Pianoklängen quasi die letzte Glocke läuten und beschließt ein Album, das allen Genre-Fans nur wärmstens an frisch aus der Brust gerissene Herz gelegt werden kann!

Dagger

