24.09.2025 Night Verses
25.09.2025 Oceans
25.09.2025 Gogol Bordello
26.09.2025 Dark Tranquillity
26.09.2025 Vanden Plas
27.09.2025 Bleed From Within
Demiurgon
Vittra
White Mantis
Ashes Of Ares
Jordfäst
Lord Belial
Emil Bulls
Heaven Shall Burn
Midnight
Summer Breeze 2023
Summer Breeze 2022
Pyraser Classic Rock Night 2022
Bavarian Battle Open Air 2022
Ewig.endlich.
Kilmara
The Agony Scene
Mindreaper
The Outside
U.D.O.
Review

Demiurgon - Miasmatic Deathless Chamber

Demiurgon - Miasmatic Deathless Chamber
Stil: Death Metal
VÖ: 26. September 2025
Zeit: 35:37
Label: Transcending Obscurity Records
Homepage: www.facebook.com/Demiurgon

Zehn Jahre, drei Alben... das könnte freilich mehr sein. Allerdings muss man sich auch ernsthaft die Frage stellen, ob eine kürzere Album-Frequenz für die werten Fans der Band Demiurgon nicht mit gesundheitlichen Risiken verbunden wäre.

Die fünf Italiener spielen technischen Brutalo-Death, der sich allerdings einen gewissen Spielfluss zu bewahren weiß. Nur der Ordnung halber: Spielfluss ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Eingängigkeit oder gar Melodie. Beides ist nämlich im besten Fall unterschwellig zu vernehmen, wenn Demiurgon ins Geschehen starten.

Dissonanzen und beklemmende Akkorde prägen die sieben neuen Songs ebenso wie eine stürmische Riff-Sequenz, das schwindelerregend wirbelnde Schlagzeug oder der brachiale Guttalgesang von Frontmann Stefano. Wo sich der Opener "Worldwide Grave" oder der Titeltrack "Miasmatic Deathless Chamber" zu einer brachial drückenden Klang-Monstrosität auftürmen, fetzten "Flashforward To The End" und "Throne Of Derangement" dermaßen rasant durch die Botanik, dass selbst die schnellsten Zombies der Filmgeschichte nicht hinterherkommen. Das Tempo und das hohe Technikmaß lassen die Songs mit ihren im Schnitt fünf Minuten Spielzeit zwar länger erscheinen, als sie tatsächlich sind, doch geht dies dennoch nicht auf Kosten einer gewissen Kurzweiligkeit oder Spielfreude.

Das spannende Artwork im Sci-Fi-Style von Giannis Nakos reflektiert mit seiner Detailverliebtheit die enorme kompositorische Dichte auf Miasmatic Deathless Chamber und rundet somit diese klangliche Apokalypse auch optisch gelungen ab. Technik-Fans, die Alben von Cryptopsy, Origin oder Necrophagist im Regal stehen haben, können bei Demiurgons Drittwerk im Grunde bedenkenlos zugreifen.

Dagger

4 von 6 Punkten

