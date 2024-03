Nächste News: Zehn neue Bands für das SUMMER BREEZE 2024

Es tut sich was in Sachen Lineup der 25. Edition des SUMMER BREEZE Open Air. Heute können wir 13 weitere Bands bekanntgeben, die sich im Sommer in Dinkelsbühl die Ehre geben:

Heaven Shall Burn, Emmure, Equilibrium, Obscura, Pain, Sylosis, Aetherian, Ankor, Surprise Act, Nakkeknaekker, Pest Control, Thron, und Viscera.

Eine Übersicht des bisherigen Line-Ups findet ihr auf der Summer Breeze-Webiste.

Quelle: Summer Breeze

Kara

