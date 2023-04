Vorherige News: Sound of Munich Now Festival 2022 ab 1. November online - 20 Tage, 20 Bands



Für alle, die es in diesem Jahr nicht schaffen das ganze Festival zu besuchen, bieten sich vier Optionen für einen musikalischen Tagesausflug nach Dinkelsbühl. Ein Tagesticket berechtigt nicht zum Campen auf dem Festivalgelände. Tagesgäste mit PKW werden auf dem Tagesparkplatz gegenüber des Eingangs zum Festivalgelände abgeparkt. Es wird eine Parkgebühr pro Fahrzeug fällig.

Außerdem wird es für Kurzentschlossene auch Tageskarten in limitierter Stückzahl an den Tageskassen vor Ort am jeweiligen Tag geben, wenn das Festival nicht vorzeitig ausverkauft ist. Die Tageskassen sind ganztägig geöffnet. Es empfiehlt sich aber den günstigeren Vorverkaufspreis von 89,99€ vorzeitig im Online Shop zu sichern. Dort sind auch die Tageseinteilungen der Bands ersichtlich.

Quelle: Summer Breeze

Kara

