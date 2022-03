Vorherige News: European Metal Festival Alliance Members Launch ‘Metal United' Charity T-Shirt



Entera haben einen neuen Gitarristen gefunden. Samuel wird den langjährigen Gitarristen Iker ersetzen. Seinen Live-Einstand feiert er am 09.04.2022 in Lemmys Bar in Bad Friedrichshall.

Jetzt fehlt nur noch jemand hinter der Schießbude...

Kara

