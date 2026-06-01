5 Headbänga online
Suche:
Konzerte in München
und Umgebung (235)
12.06.2026 Static-x
14.06.2026 Quicksand
14.06.2026 Quicksand
15.06.2026 Big Thief
16.06.2026 I Killed The Prom Queen
16.06.2026 Inhaler
Reviews (10529)
Soulburn
Rise Of Kronos
Sacriversum
A Goat As Our Shepherd
Witch RipperRedaktionstipp
Cnoc An Tursa
Interviews (503)
Emil Bulls
Live-Berichte (689)
Summer Breeze 2025
Heaven Shall Burn
Midnight
Summer Breeze 2023
Summer Breeze 2022
Pyraser Classic Rock Night 2022
Metal-Videos (2456)
Ewig.endlich.
Kilmara
The Agony Scene
Mindreaper
The Outside
U.D.O.
Navigation
Dahoam
Reviews
Interviews
Live-Berichte
Termine
Partykalender
Specials
Bilder
Links
Bandinfos
Locationinfos
Metal-Videos
Impressum
Kontakt
heavyhardes bei Twitter folgen
Artikel des Tages
Review:
DevilDriver

Interview:
69 Chambers

Live-Bericht:
Crash

Video:
Neverdream
RSS RSS
Valid RSS News
Valid RSS Reviews
Valid RSS Interviews
Valid RSS Live-Berichte
Valid RSS Terminkalender
Valid RSS Videos
Atom Atom
[Valid Atom 1.0] News
[Valid Atom 1.0] Reviews
[Valid Atom 1.0] Interviews
[Valid Atom 1.0] Live-Berichte
[Valid Atom 1.0] Terminkalender
[Valid Atom 1.0] Videos
 

Review

CDs von Soulburn kaufenZur Druckversion dieses ArtikelsDiesen Artikel als PDF speichern

Soulburn - Quantifying Cosmic Doom

Soulburn - Quantifying Cosmic Doom
Stil: Blackened Doom Metal
VÖ: 12. Juni 2026
Zeit: 61:13
Label: Testimony Records
Homepage: www.facebook.com/OfficialSoulburn

buy, mail, print

Einst als eine Art Spin-Off der legendären niederländischen Death-Metal-Vorreiter Asphyx Mitte der 1990er ins Leben gerufen, bescheren uns Soulburn diese Tage ihr mittlerweile fünftes Studio-Album. Längere Wartezeiten waren die Fans wohl aus der Vergangenheit bereits gewohnt, doch sollte es sich dieses Mal ganz schön ziehen, bis die neuen Songs fertiggestellt waren. Noa's D'ark, der Vorgänger von Quantifying Cosmic Doom, stammt immerhin aus dem Jahr 2020.

Das Warten hat sich allerdings gelohnt, wie uns gleich der Einstieg mit "The Braveheart Of Nightmares" beweisen soll. Mit seinen eindringlichen Riffs und dem emotional-narrativem Klargesang von Twan van Geel geht die Nummer direkt unter die Haut und wurde zurecht als erste Single-Auskoppelung verwendet. Es ist dieser Mix aus Black, Doom und etwas Death Metal, der den Sound von Soulburn so speziell macht. Blackened Doom ließe sich für alle Schubladisten als treffender Begriff ins Feld führen. Dem entsprechend pendeln die einzelnen Songs zwischen Angriffslust und Schwermut, wirken besonders doomig, wenn van Geel fast schon klagend seine klare Sangesstimme zu schleppender Rhythmik zum Einsatz bringt oder eben böse und aggressiv, wenn vorzugsweise gekeift und das Tempo angezogen wird.

"An Impious Journey Throught The Cathedral's Mouth" oder "Stalactites Of Molten Flesh" fahren zu teils rockenden Vibes astreines Schwarzmetall auf, während "M87 - What Hopes To Be Born", die zweite Single des Albums, nahezu komplett klar gesungen wird und eine ganz eigene Atmosphäre entwickelt. Mit "Iconox Spew Black On The Razor's Edge" folgt die vielleicht intensivste Nummer auf den Fuß. Hier trifft sägendes Old-School-Death-Riffing auf giftige Vocals, ehe die Nummer mit orientalischen Einsprengseln eine stilistische Wende hinlegt. Spätestens wenn im letzten Album-Drittel Melancholie und Tristesse die Oberhand gewinnen, beginnt es zu dämmern, dass Quantifying Cosmic Doom wohl eines jener Alben ist, für deren Konsum eine gewisse Stimmungslage durchaus hilfreich sein kann. Wer sich fühlt, als könne er gerade Bäume ausreißen, voller Tatendrang steckt und dieses Feeling noch etwas beibehalten möchte, der sollte Quantifying Cosmic Doom vielleicht besser auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Wer sich jedoch nicht ganz im Klaren darüber ist, ob er nun traurig oder angepisst ist, der findet mit der neuen Soulburn den perfekten Soundtrack, kann wechselweise andächtig den emotionalen Klängen lauschen oder die Matte kreisen lassen. Zu den elf neuen Kompositionen ist definitiv beides möglich!

Dagger

5 von 6 Punkten

Zur Übersicht
Zur Hauptseite

Weitere Berichte und Infos
Zur Soulburn-Infoseite
Weitere Reviews
Vorheriges Review: Rise Of Kronos - Slaves Of Time

© www.heavyhardes.de

 