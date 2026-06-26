

VÖ: 26. Juni 2026

Zeit: 32:58

Label: SBÄM Records

Homepage:

Stil: Celtic Punk RockVÖ: 26. Juni 2026Zeit: 32:58Label: SBÄM RecordsHomepage: www.thecloverhearts.com

Celtic Punk geht immer! Wie sonst ließe es sich erklären, dass die erst 2019 gegründete Band The Cloverhearts nicht nur auf Millionen von Streams blicken kann, sondern in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits Gigs in Europa und Japan absolvieren durfte. Die fünf Jungs und das Mädel an der Flöte stammen nämlich aus Down Under, also nicht gerade der nächste Weg in unsere Breiten. Besonders angetan auf ihren bisherigen Konzertreisen hat es den Aussies Good Old Germany, was sie mit ihrem dritten Studio-Album Germaniac! zum Ausdruck bringen wollen.

Albumtitel und Coverartwork sprechen Bände! Offenbar hat sich die Truppe schon einmal aufs Oktoberfest verirrt und teilt die dort gewonnenen Eindrücke im bierseligen Opener "Oktoberfest (Beer Is Good)", zu dem man nicht nur tanzen und mitgrölen, sondern eben auch die Maßkrüge schwingen kann! Bei fröhlich-flott gezocktem Streetpunk mit Dudelsack und Flöte im Standardrepertoire zeugen außerdem noch Stücke wie "Gesundheit!" und "Goddamn Würstel" von der Verarbeitung manch eines Tour-Erlebnisses. Dass die Cloverhearts allerdings auch in der Lage sind etwas tiefer zu schürfen, verrät der Blick auf das dunkelste Kapitel unserer Landesgeschichte, welches sich gemäß dem Slogan "Never Again Is Now" niemals wiederholen sollte. Nicht auszuschließen, dass man selbst im fernen Australien mit Sorge verfolgt, was sich derzeit in unserer politischen Landschaft so tut. Die positive Energie des Liedes macht jedenfalls ein wenig Hoffnung.

Doch genug der politischen Exkurse! "Friday Night At O'Malley's Pub", "Hungover In Hamburg" und "Gertrud's Ghost - The Haunting Of Hafenklang" nennen sich drei weitere hochinfektiöse Belege für die Partytauglichkeit dieser Band. Wenn man schon bei den Deutschen unterwegs ist, dann wird eben nicht nur musiziert...

Dropkick Murphys meets Green Day - so lässt sich die Mucke von The Cloverhearts in aller Kürze umreißen, die von rasanten Gassenhauern bis hin zu balladesken Klängen alles zu bieten hat, was im nächstgelegenen Irish Pub für gute Laune sorgt. Wer die umtriebige Crew live erleben und sich von ihrer Trinkfestigkeit überzeugen möchte, wird diesen Herbst noch Gelegenheit dazu bekommen. Die große Europa-Tournee der Germaniacs läuft bereits seit Mai und sieht im Oktober und November noch ein paar Haltestellen in unseren Gefilden vor.

Dagger

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