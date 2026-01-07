1989 in Leben gerufen, sind The 69 Eyes nicht nur Vorreiter, sondern bis heute Galionsfigur jenes Sub-Genres, das da heißt: Goth'n'Roll. Das soll die nun vorliegende EP I Survive ein weiters Mal unter Beweis stellen, wenn die Finnen düsteres Gothic-Feeling auf Glam und Rock'n'Roll treffen lassen. Als Appetizer vor einem neuen Studioalbum sind dabei drei coole Eigenkompositionen und eine noch coolere Coverversion herausgesprungen!

"I Survive", der EP-Titeltrack, liefert nach Angabe der Band Biker Rock und wurde inspiriert von der Serie Sons Of Anarchy. Drive und Power treffen dabei auf ruhige, atmosphärische Parts, während der Refrain in gewohnter Manier schnell hängen bleibt. In diesem Raster bewegen sich schließlich auch die beiden Nummern "In The Misery" und "Devil's Rose": bewährte Kost einer bewährten Band!

Außerordentlichen Spaß soll schließlich auch das Thin-Lizzy-Cover "Cold Sweat" von deren 1983er Album Thunder And Lightning bereiten, das im neuen Goth'n'Roll-Gewand eine ausgesprochen gute Figur abgibt und sich nahtlos zwischen die Eigenkompositionen fügt. Damit ist I Survive eine solide Sache, die auch ohne großartige Überraschungen der Fanbasis problemlos empfohlen werden kann.

Dagger

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