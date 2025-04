VÖ: 28. März 2025

Zeit: 25:02

Label: Eigenproduktion

Homepage:

Auf ihrer neuen EP Symbiosis steht den Recken von Tyrmfar der Sinn nach Black Metal. Die sonst für ihren Stilmix bekannten Schweizer agieren zunächst überraschend eindeutig und huldigen dem Schwarzmetall der 1990er Jahre, jedoch nicht ohne ihren Songs auch eine moderne, verspielte Facette hinzuzufügen. Mit "Pilgrimage Of Oneness" und "Symphony Of Pain" wüten, keifen und frosten Tyrmfar dermaßen heftig darauf los, dass man meinen könnte, die vergangene Tour als Support für Gorgoroth hat bei den Schweizern eine Art Gehirnwäsche ausgelöst. Doch spätestens beim dritten Song "Haunted By The Truth" erhellen mehr und mehr auch Melodic-Death-Elemente die rabenschwarze Nacht, was in den beiden letzten Nummern "Hybris Of Humanity" und "The Reckoning" noch gesteigert wird. Hier ist sie also doch noch, die Symbiose unterschiedlicher Extreme, in deren Umsetzung Tyrmfar abermals eine richtig gute Figur abgeben!

Spielerisch und kompositorisch lassen Tyrmfar bekanntlich nichts anbrennen, Hymnik, Melodie und eine unerschütterliche Spielfreude sind auf Symbiosis allgegenwärtig, so dass man schon auf die weitere Entwicklung dieses Kollektivs gespannt sein darf. Zunächst sollten Fans von melodischem Black und Death Metal jedoch dieser EP ihre Aufmerksamkeit schenken. Mit dem Clip zum Opener "Pilgrimage Of Oneness" lässt sich ein erster Eindruck von Tyrmfars neuer Schaffensphase gewinnen.

