Anvil, das kanadische Metal-Urgestein, ist zurück und kann mit Impact Is Imminent mittlerweile auf eine 19 Studioalben umfassende Diskografie zurückblicken! Mit "Take A Lesson" starten die drei Recken demonstrativ heavy ins Geschehen, zeigen sich dann in den 13 folgenden Tracks aber erstaunlich variabel. Von schnell und zügellos ("Ghost Shadow"), traditionell rockend ("Fire Rain") bis hin zu schwer groovend ("Shockwave") sind alle Stimmungen vertreten, die das Headbangerherz schneller schlagen lassen. Dabei wirkt das Trio auf positive Weise gelöst, als hätte die durch die Pandemie bedingte Auszeit in Sachen Live-Aktivitäten wieder neue Energien freigesetzt. Den Spaß am Spiel hört man Anvil jedenfalls in jeder Nummer an! Schließlich betritt die Band mit den beiden lässigen Instrumentalstücken "Teabag" und "Gomez" sogar ein Stück weit musikalisches Neuland und kommt so lässig und sympathisch rüber wie selten zuvor. Insbesondere der Rausschmeißer "Gomez", der mit seinem Bläsereinsatz für Big-Band-Feeling sorgt, ja richtig gelesen, dürfte in der langen Geschichte der Band wohl einzigartig sein.

Da stört es unterm Strich auch nicht weiter, dass herausragende Gassenhauer auf Impact Is Imminent eher schwer zu finden sind. Die Fans bekommen dennoch wonach sie lechzen und zwar 100% Anvil und wohl eines jener Alben, auf dem acht von zehn Befragten einen anderen Favoriten benennen werden.

Dagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite