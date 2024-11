Vorherige News: Erste Bands für das Summer Breeze 2025



Liebe Partner und Freunde des SUMMER BREEZE,

Blind Guardian, Within Temptation, Saxon, Landmvrks, Hämatom, Kissin' Dynamite, Kanonenfieber, Ensiferum, Kublai Khan Tx, Nytt Land, Primordial, Turbobier, Heavysaurus, Charlotte Wessels, Dominum, Lik, 3 Inches Of Blood, Warbringer, Evil Invaders, Downset, Elvenking, Schattenmann, Master, Iotunn, Imperial Triumphant, Abbie Falls, Hammer King, Destinity, Stesy, Arctis sind ab sofort mit im Line Up.

70 von mehr als 125 sind somit bestätigt.

Schaut euch das Line Up am besten auf der Website an.

INFOS & MEHR: www.summer-breeze.de

Quelle: Summer Breeze

Kara

