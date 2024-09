Vorherige News: Summer Breeze 2024: Ausverkauft!



Kaum ist die 2024er Ausgabe beendet, stehen auch schon die ersten Bands für das Summer Breeze Open Air 2025 bereit. Mit dabei sind:

Machine Head, Gojira, In Extremo, Dimmu Borgir, Tarja & Marko Hietala, Donots, The Halo Effect, ASP, Wind Rose, Cult Of Luna, August Burns Red, Static-X, Fit For A King, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Obituary, Royal Republic, Fiddler's Green, Destruction, Counter Parts, Septic Flesh, Annisokay, Hannabie, Unleashed, Rivers Of Nihil, Between The Buried And Me, Gutalax, Gaerea, Spite, Angelus Apatrida, Angelmaker, Benigted, Thrown, April Art, League Of Distortion, Non Est Deus, Slope, Allt, Hiraes und Avralize.

Quelle: Summer Breeze

Lord Obirah

