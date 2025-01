VÖ: 20. Dezember 2024

Coming Home ist das nunmehr sechste Album der Gevelsberger Irish-Folk-Punkrocker The O'Reillys and the Paddyhats und das zweite nach dem Ausscheiden von Frontmann und Bandgründer Franz Wüstenberg aka Sean O'Reilly. Ich muss zugeben, als ich seinen Nachfolger Patrick Hagedorn aka Paddy Maguire zum ersten Mal auf Wake The Rebels gehört habe, hat sich das für mich irgendwie falsch angehört. Doch dieser erste Eindruck gehört längst der Vergangenheit an!

Mit seinen rauen Vocals brachte Patrick eine völlig neue Klangfarbe in den Sound der Paddyhats, ist auf Coming Home wohl gänzlich in der Band angekommen und scheint ihr sogar neue Impulse zu geben. Zwar ist das Grundgerüst dasselbe, doch strahlen die Songs auf Coming Home durch die Bank jede Menge positive Energie und Lebensfreue aus, was den geneigten Hörer definitiv mitreißen sollte und live vermutlich noch besser funktionieren wird, als auf dem Tonträger!

Als Beispiel für diese positive Ausstrahlung lässt sich sogleich der ungestüme Opener und Titeltrack "Coming Home" ins Feld führen, der mit seiner flotten Taktung und den Gangshouts im Refrain an die Dropkick Murphys knüpft und zum Tanzen und Abrocken verleitet. Von diesem Schlag finden sich etwa mit "United We Will Be" oder "Rise Up, Tear Down" noch weitere Gassenhauer auf dem Dreher, die aber von einer Zahl etwas moderater gestrickten Nummern flankiert werden. "Weight Of The World" ist ein prima tanzbarer Folkrocker, "Pirates And Privateer" ein feucht-fröhlicher Shanty und in "Friendship, Whiskey And Beer" haben neben einigen Country-Elementen auch hübsche Verse von einer Gastsängerin Einzug ins Repertoire des Albums gefunden. "Raise Your Glasses High" - ein fröhliches Trinklied aller erster Güte - wird hoffentlich den Einzug ins künftige Standard-Live-Set der Band finden und mit "All Up To Go" haben die Paddyhats eine fast schon feierlich wirkende Ballade inklusive hübschem Gitarren-Solo ans Ende ihres neuen Drehers gestellt.

Die starke Produktion von Jörg Umbreit, der schon für Szene-Größen wie In Extremo, Fiddler's Green und Die Toten Hosen tätig war, hat dem ohnehin schon starken Songmaterial mit seinem warmen und druckvollen Klang den letzten Schliff verpasst, so dass man abschließend nur noch einfordern kann: Jungs und Mädel - seht zu, dass ihr auf die Straße kommt und uns eure neuen Songs um die Ohren haut! Wir freuen uns schon darauf!

Dagger

