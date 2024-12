But Merely Flesh ist das Debüt-Album der Band Ritual Fog aus Memphis, Tennessee. Seine geographische Herkunft weiß dieses Quartett allerdings bestens zu verbergen, klingt ihr Old School Death Metal doch bis ins Mark europäisch!

Nach kurzem, atmosphärischem Intro machen sich Ritual Fog ohne weitere Umschweife an ihre in höchstem Maße effiziente Abriss-Arbeit. "Desolate Chasm" poltert in feinstem Up-Tempo durch die Membrane und erinnert in seiner Machart neben alten Grave und Morgoth vor allem an Asphyx. Freilich klingen Ian Younkins herausgewürgte Vocals am Ende nicht ganz so grausig wie die eines Martin van Drunen, eine Ähnlichkeit ist aber durchaus vorhanden! Während Ritual Fog einen jeden Anspruch an technisches Vermögen mit links erfüllen, bleiben ihre Songs dennoch vergleichsweise einfach gestrickt. Dabei variiert man immer wieder das Tempo, tritt auch gerne mal ordentlich aufs Gas, pendelt sich am Ende jedoch meist im stampfenden Mid-Tempo ein. So auch die Nummer "Slimeblade", die ich schon wegen ihrer massiven Gitarrenwände und der boshaften Grundstimmung zum Anspielen empfehlen möchte. "Demented Procession" wurde mit seinem unwiderstehlichen Moshpit-Groove gemacht, um den Mob vor der Bühne zum Kochen zu bringen und "Sentinent Chamer" weiß mit einigen gespenstischen Doom-Passagen zu überraschen. Dazwischen gibt es immer wieder Thrash-Riffing auf die Mütze, was den ohnehin schon hohen Aggressions-Level des Materials noch weiter beflügelt.

Auf Hit-Material sollte man zwar nicht unbedingt hoffen, doch dürfte die konstant hohe Qualität der Songs Entschädigung genug sein. Das detailverliebte und old-schoolige Artwork von Juanjo Castellano Rosado passt wie die Faust aufs Auge zu Ritual Fogs Todesmörtel im Stil der späten 1980er und frühen 90er. Wer sich in dieser Zeit und diesem Genre ganz besonders wohl fühlt, der sollte den Amis dringend sein Gehör schenken!

Dagger

Zur Übersicht

Zur Hauptseite