Streaming-Konzert von Corvus Corax am 21.3. um 20 Uhr

Presseerklärung von Corvus Corax

UPDATE 20.03.2020

Auf Grund der sich fast stündlich ändernden Situation hat die Band gestern beschlossen, das Konzert bereits am Donnerstag, den 19.03. aufzunehmen.

Der Sendetermin bleibt natürlich bei Samstag, 21.03., 20.00 Uhr auf wwww.corvuscorax.de

Bleibt bitte alle gesund!

Die Situation

Und plötzlich stehen wir vor dem Nichts.

Liebe Freunde, wie auch bei vielen anderen Künstlern ginge genau jetzt unsere Konzert- und Festivalsaison los. Corvus Corax sind wie jedes Jahr international gebucht, Festivals in Tschechien, Frankreich und Italien wurden bereits abgesagt. Was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht. Wir, unsere Familien und unsere Crew leben von unserem Beruf. Die abgesagten Konzerte sind für uns Musiker und Mitarbeiter existenzbedrohend. Auch wenn wir uns da draußen nicht treffen können, spielen werden wir trotzdem für unsere Fans!

Weltweites Online Konzert

Deshalb planen wir ein digitales Livekonzert.

Es kann gestreamt werden und es darf gespendet werden.

Kostenlose Unterstützung für die Aufnahme und Ausstrahlung dieses Live-Onlinekonzertes bekommen wir von 2 befreundeten Filmprofis. Deshalb können wir beste Sendequalität garantieren.

Mietfrei wird uns ein Eventraum auf dem Gelände unseres Studios zur Verfügung gestellt.

Produktion

Ronald Matthes ist seit über 20 Jahren Produzent und Regisseur bei Roax Media. Er ist verantwortlich für unzählige DVD-, Videoclip-, TV- und Liveproduktionen, Aufnahmen für Wacken Open Air, Hurricane, Southside und viele mehr. Er arbeitet unter anderem mit Künstlern wie Slipknot, Volbeat, Nena, Seeed.

Ronald Matthes ist bei der Produktion der Produzent und Regisseur.

Heiko Roith von Rock and Royalty, Rockfotograf seit über 20 Jahren, arbeitet mit Künstlern wie Alice Cooper, Nightwish, Deep Purple und vielen mehr. Er kümmert sich bei der Produktion um professionelle Livebilder und Kameraführung.

Spenden

Natürlich hoffen wir, mit den Einkünften des Konzertes die nächste Zeit zu überstehen. Aber es gibt in unserer unmittelbaren Umgebung Menschen, die sich freiwillig für die Ärmsten dieser Gesellschaft engagieren und die von der jetzigen Situation noch betroffener sind als wir. Auf der Hofgemeinschaft unseres Studios arbeiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel "Laib & Seele" Ausgabestelle Berlin Hermsdorf.

10% der Einnahmen unseres digitalen Livekonzertes geben wir deshalb direkt an die Tafel "Laib & Seele".

Termin und Ort

Die Live Übertragung findet am Samstag, 21.03.2020 um 20.00 Uhr statt.

Zu sehen ist der Livestream direkt auf www.corvuscorax.de

Der Stream ist gratis. Über einen eingebunden Spendenbutton könnt ihr uns jedoch gerne unterstützen.

Macht euer Wohnzimmer zum Club, Mittelaltermarkt, Festival oder Burghof – ganz so, als wenn wir in eurer Lieblingslocation wären!

Quelle: Absolut Promotion

Kara

