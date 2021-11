Nächste News: Wrestling Bash geht in die nächste Runde

Vorherige News: Scarlets Rebels bringen ihr Debüt an den Start



Exmortus präsentieren ihre Horror-EP Legions Of The Undead

Das Death / Thrash-Quartett Exmortus aus Los Angeles hat sich für Halloween etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die Horror-EP Legions Of The Undead!

Unter den fünf Tracks finden sich zwei brandneue Originale (die "Evil Dead"-Verbeugung 'Swallow Your Soul' und das sich mit den "Dead Men Of Dunharrow" aus dem "Herrn der Ringe" beschäftigende Titelstück) und drei extrem geschmackvoll ausgesuchte und thematisch passende Coverversionen: Danny Elfmans "Beetlejuice"-Thema, Bernard Hermanns legendäres 'Psycho Theme' und Modest Mussorgskys mitreißendes 'Night On Bald Mountain'.

Legions Of The Undead ist der erste Exmortus-Release mit dem neuen Gitarristen Chase Becker (Warbringer).

Produzent Zack Ohren (Machine Head, Immolation...) hat die Songs fantastisch in Szene gesetzt.

Die erste Single ist ein Playthrough-Style-Video für die schwerst coole Exmortus-Version von Danny Elfmans berüchtigtem "Beetlejuice"-Thema.

Für diesen Anlass haben sich Exmortus allesamt in "Beetlejuice"-Schale geworfen.

Hier geht's zu Video:

Exmortus - Beetlejuice

Quelle: Gordeon Music

Dagger

Zur Hauptseite