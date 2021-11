Nächste News: Neues Mystic-Prophecy-Album im Anmarsch!

Die Erfolgsstory Deutschlands verrücktester Bühnenshow geht weiter... Der Rock n Roll Wrestling Bash 2019 ist die bisher größte und erfolgreichste Tour seit Bestehen des Events: weit über 20.000 Besucher in den U.S.A., Mexiko, Niederlanden und Deutschland, Rekordumsätze im Merchandising, eine eigene Kunst- und Fotoausstellung in Hollywood, Special Guests von Slayer, Exodus, Trans Siberian Orchestra & Savatage und so vielen Medieneffekten wie nie zuvor...

Natürlich macht das Rock 'n' Roll Wrestling Bash auch wieder Halt in München.

Die Party steigt am 28.12.2019 im Backstage!

Hier die weiteren Tourdates:

03.01.2020 (DEU) Lindau a. Bodensee, Club Vaudeville*

04.01.2020 (DEU) Saarbrücken, Garage*

10.01.2020 (DEU) Berlin, Festsaal Kreuzberg*

11.01.2020 (DEU) Hamburg, Gruenspan *

17.01.2020 (DEU) Dortmund, FZW*07.02.2020 (DEU) Wiesbaden, Schlachthof*

15.02.2020 (DEU) Hannover, Musikzentrum*28.02.2020 (DEU) Osnabrück, Rosenhof*

06.03.2020 (DEU) Würzburg Posthalle*

18.04.2020 (DEU) Magdeburg, Factory

*w/Lords Of Salem

Zusätzlich zur Tour gibt es als Auftaktveranstaltung erstmals das BASHFEST!

Das BASHFESTl steigt am 7. Dezember in Köln, im Carlswerk Victoria

Folgende Acts wurden verpflichtet:

Demented Are Go - UK / Psychobilly

Dust Bolt -D / Thrash Metal

Hola Ghost - DK / Psychobilly

Insanity Alert - AT / Thrash Metal

Lords Of Salem - D / Hard Rock

Masuria - D / Tech Metal

Deathletics - D / Punk Rock

Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 35 € zzgl. VVK-Gebühren, sowie 50 € an der Abendkasse. Das Festival öffnet seine Tore um 15:00 Uhr und das Programm beginnt bereits kurz nach dem Einlass.

Quelle: Gordeonmusic

