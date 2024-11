Dass das rundum erneuerte Line-Up, welches Herman Frank um sich versammelt hat, gar vortrefflich funktioniert, davon zeugte bereits der letzte Dreher Gods Of Tomorrow aus 2021. Wer zwischendrin die Chance bekam, die Truppe auch einmal live zu sehen, wird das mit einem wohlwollenden Nicken bestätigen. Drum war die Neugier auf den Nachfolger bei vielen Fans des Hannoveraner Rock-Urgesteins wohl ähnlich groß, wie auch bei mir.

Circle Of Live nennt sich das neue Album, das sich mit dem programmatischen Titel "Tonight We Rock" ins Geschehen stürzt. Harte Riffs, flotte Rhythmen und dicker Groove markieren den Einstieg, ehe die Band mit "American Girl" in Richtung Stadion-Rock schielt und die Audienz zum Mitsingen animiert. Wo sich mit "Count On Me" und "Falling" quasi zwei archetypische Victory-Nummern inklusive markanter Riffarbeit im Set finden, liefern "Surrender My Heart" und Moonlit Sky" hochmelodische Vibes in feinster AOR-Manier, die das Herz eines jeden altgedienten Rockers höherschlagen lassen. Wenn Herman Frank in die Saiten greift, darf natürlich auch eine ordentliche Portion Heavy Metal nicht fehlen. Die bekommt man schließlich im energischen "Money", dessen kurzer Refrain dazu anregt, mit erhobener Faust vor der Bühne zu stehen und in die Gangshouts mit einzusteigen.

Ja, die neue Konstellation funktioniert gar prächtig! Auf Circle Of Live klingt alles wie aus einem Guss und das ohne einen einzigen Durchhänger! Zwar findet sich nicht unbedingt ein Gassenhauer im Set, der in der Lage wäre, die zwingenden Hits aus alten Tagen zu überflügeln, aber darüber sieht man in Anbetracht der konstant hohen Qualität gerne hinweg.

Dagger

