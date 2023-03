Die deutschen Battlesword sind nun schon 23 Jahre musikalisch unterwegs, wenn man mal die lange Pause zwischen dem Debut anno 2003 und dem Nachfolgewerk 2016 außen vor lässt. Drei Jahre nach dem Album And Death Cometh Upon Us melden sie sich mit Towards The Unknown nun zurück.

Geboten wird melodischer old school Death Metal. Dabei brechen die Jungs wahrlich keine Geschwindigkeitsrekorde, vielmehr fühlen sie sich hörbar im Midtempo bzw. im gehobenen Midtempo am wohlsten. Nach dem kurzen Intro "Departure" nimmt dann der Opener "The Awakening" langsam und bedächtig Fahrt auf. Das Tempo beginnt etwas verhalten, doch schon nach kurzer Zeit setzt ein ordentlicher Groove ein. Der Song ist von einer unterschwelligen Melodieführung durchzogen, die den groovenden Refrain ordentlich in Szene setzt. In die gleiche Kerbe schlägt auch "Terra Combusta", hier wird mächtig die Groove-Keule geschwungen und der Melodieführung wird dabei deutlich mehr Raum gelassen. Etwas flotter geht dann hier "Backstabber" zu Werke, hier wird das Tempo etwas angezogen, der Song besticht durch einen eher unterschwelligen Groove. Also alles im grünen Bereich? Nun, nicht ganz. Denn nicht alles Songs können dieses Level halten. Auch wenn die Songs gut strukturiert sind, so plätschert beispielsweise "To Become The Wolf" eher dahin, als dass der Song mitreißt.

Abgerundet wird die Scheibe durch die Songs der 2008er EP The 13th Black Crusade, die seit Jahren vergriffen ist. Hierfür haben die Songs ein Remastering erfahren. Ehrlich gesagt haben diese drei Songs etwas mehr Drive als das neue Material. Für das Mastering konnte im übrigen kein Geringerer als Dan Swanö gewonnen werden. Wer auf soliden melodischen Death Metal steht, sollte hier durchaus das ein oder andere Ohr riskieren.

Ray

