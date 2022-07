Die deutsche Rock- und Metal-Landschaft ist nicht unbedingt als guter Nährboden für dem Doom zugetane Musiker bekannt. Das Kollektiv Lord Vigo aus Rheinland-Pfalz gedeiht allerdings schon seit 2014 gar prächtig und legt mit We Shall Overcomer seinen nunmehr fünften Langspieler vor. Dabei handelt es sich um ein Konzeptalbum, das eng mit der 2020er Scheibe Danse De Noir verbandelt ist und quasi dessen inhaltliches Prequel darstellt. Beide Alben basieren schließlich auf der Story von Rushs 2112 und beschreiben eine fiktive Welt, deren Bewohner sich von einer Diktatur - im vorliegenden Fall ist es die der Computer - befreit haben, es aber andererseits noch nicht hinbekommen haben, ein stabiles politisches System zu errichten. Science Fiction mit Parallelen zur unserer Realität also.

Wer nun Bedenken hat, solch eine durchaus komplexe Story könnte ein arg verkopftes Songwriting zur Folge haben, darf an dieser Stelle beruhigt werden. Die elf neuen Kompositionen weisen zwar durchaus die eine oder andere progressive Strecke auf, bleiben unterm Strich aber doch sehr eingängig. Anstatt sich allzu sehr zu verkünsteln, spinnen Lord Vigo einen dichten und organischen Sound aus Synthesizern und überraschend flott galoppierenden Rhythmen, in dem sich neben Doom und einer dicken Ladung NWOBHM hier und dort auch Elemente aus 80er Jahre Wave und Goth-Rock identifizieren lassen. Der ausgeprägte Hang zu Dramatik und Theatralik ist im Grunde allgegenwärtig, kommt in überlangen Tracks, wie "The Heart Of Eternal Night", "We Shall Overcome" oder "A New Dark Age", aber besonders deutlich zum Tragen. Wer sich am stetig lamentierenden Vortragsstil von Sänger / Schlagzeuger / Keyboarder Vinz Clortho nicht stört (weil der ja irgendwie auch ins Genre passt), findet in We Shall Overcome ein spannendes, ambitioniertes und vielschichtiges Album mit eingängigen Riffs und Refrains und einigen herrlich verspielten Gitarrenparts, welche immer wieder Licht ins allumfassende Dunkel bringen. Anspieltipp: "From Our Ashes We Will Rise". Zu diesem Ohrwurm hat die Band auch ein Video ins Netz gestellt.

Dagger

