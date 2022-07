VÖ: 24. Juni 2022

Stil: Hard Rock / Melodic Thrash MetalVÖ: 24. Juni 2022Zeit: 42:02Label: MDD Records Homepage: www.goldsmithrocks.com

Mit dem Album Of Sound And Fury spannt Michael Goldsmith einen weiten Bogen über die letzten dreißig Jahre seines musikalischen Schaffens - von den Anfängen mit der Thrash-Metal-Band Blackend in den 1990ern, über die ersten beiden, im Classic Rock wurzelnden Goldsmith-Alben bis hin zu seiner Betätigung als Live-Musiker für den Blues-Rocker Bernard Allison.

Passend zum Albumcover im Sons Of Anarchy-Style steigt der Opener "Inherit The Wind" mit westernmäßigem Outlaw-Motiv ins Geschehen ein, schwenkt dann unmittelbar zu den Wurzeln des Bandchefs und liefert technisch versierten, progressiv angehauchten aber doch melodischen Thrash Metal, dem der wünschenswerte Fluss ein wenig schwer zu fallen scheint. Genau diesen Fluss finden wir allerdings im folgenden "When A Soul Leaks Black", wo Hard Rock und Thrash-Anleihen im Geiste von Metallicas Load und ReLoad-Phase spielend leicht unter einen Hut gebracht werden und ein eingängiger Ohrwurm-Refrain zum Mitsingen animiert. Vergleichsweise ergeht es einem beim noch rockigeren und spürbar gut gelaunten "The Parade Of Euphoria", in dem Herr Goldsmith seine Fähigkeiten als Gitarrenvirtuose ebenso unter Beweis stellt wie in "Demons Of Your World". Hier gelingt dem Trio tatsächlich der Twist zwischen stimmungsvollem Blues Rock und verspieltem, im Up-Tempo arrangiertem Melodic Thrash. Nach der Ballade "For Those With The Dreams That Were Crushed" stellen "Hero" und "Higher, Further, Faster" noch zwei dem Hard Rock zugetane Nummern, ehe die Band in feinster Metallica-Manier zum Abschluss ein verspieltes XXL-Instrumentalstück aus dem Ärmel zaubert und sich noch einmal so richtig austobt.

Es scheint schon fast eine Fügung des Schicksals zu sein, dass Michael Goldsmith mit diesem Querschnitt seiner eigenen Musikerkarriere wieder beim Label MDD gelandet ist, wo 1997 alles begonnen hat. Melodie, Eingängigkeit, technischer Anspruch und ein spannendes Songwriting zwischen Blues Rock und Thrash Metal machen Of Sound And Fury zum brandheißen Insidertipp in diesem ohnehin schon heißen Sommer!



