Mit Norwegen verbindet man ja eher Death und / oder Black Metal statt astreinen Rock'n'Roll, doch genau dieser Spielart haben sich Duckwalk Chuck verschrieben. Ob die Namenswahl eng oder entfernt etwas mit Chuck Berry, dem Pionier des Rock'n'Roll, zu tun hat, ist aus den spärlichen Informationen nicht ersichtlich, also lassen wir die Musik für sich sprechen. Im übrigen hat das Album auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, wurde es doch Ende 2021 erstmals veröffentlicht. Nun folgt via WormHoleDeath also die erneute Veröffentlichung.

Wie bereits erwähnt, wird hier astreiner Rock'n'Roll geboten, der ohne Schnörkel, Punk oder ähnliches auskommt. Dabei steigen die Jungs mit dem Titelsong und "It's Only Rock'n'Roll" gleich mal recht flott in die Scheiblette ein. Gefolgt vom groovendem "Motor Madness", das deutlich gedrosselter durch die Boxen kommt. Die Jungs spielen ihre Mucke recht abwechslungsreich, variieren das Tempo, kommen auch mal ziemlich bluesig daher ("Rosies") und erinnern auch mal entfernt an Lemmy ("Shut Your Lights") oder ZZ Top ("Criminal Man"). Die Vocals sind dabei schön rau. Man merkt, diese Mucke ist für die Bühne geschrieben und gemacht. Genau da liegt auch der kleine Wermutstropfen. On Stage zeigen die Songs mit Bestimmtheit ihre Durchschlagskraft. Leider ist es jedoch nicht gelungen, dieses Feeling auch zu konservieren. Sprich: jeder Song für sich gesehen ist (bis auf wenige Ausnahmen, wie das ziemlich behäbig wirkende "I'm The Devil") ein ordentlicher Rocker. Über die gesamte Spielzeit gesehen jedoch offenbart das Material dann doch etwas Längen... so als ob die Jungs hier mit angezogener Handbremse unterwegs sind.

Ray

