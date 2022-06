Aethyrick sind keine Neuen im Geschäft, bereits seit 2016 ist das finnische Duo aktiv und hat es bislang auf drei Scheiben gebracht. Nun, nur ein Jahr nach Apotheosis folgt also Nummero vier.

Die acht Songs auf Pilgrimage bringen es dabei auf eine Spielzeit von knapp über 42 Minuten. Weitere Informationen zu den beiden Musikern Gall und Exile (wer übernimmt welche Instrumente, sind die beiden noch anderweitig aktiv) sind den Unterlagen nicht zu entnehmen. Lassen wir also die Musik für sich alleine sprechen.

Geboten wird abwechslungsreicher Black Metal nordischer Prägung. Dabei zelebrieren sie ihre Stücke regelrecht, lassen den Instrumenten viel Raum, um sich zu entfalten. Schnelles, immer wiederkehrendes Stakkato-Riffing trifft dabei auf ein nicht zu verachtendes Händchen für Melodien. Auch das Tempo wird ziemlich variabel eingesetzt, ICE-Tempo sucht man hier jedoch vergebens. Aethyrick halten sich mit Vorliebe im Midtempo auf, denn da fühlen sie sich hörbar am Wohlsten. So trifft gehobenes Midtempo beim Opener ("The Turnung Away") auf treibend-grooviges bei "Threefold Resurrection", dabei stößt man durch das permanente Wiederholungsriffing durchaus auch mal in Burzum'sche Gefilde vor (rein musikalisch versteht sich). Doch auch im unteren, fast schon doomigen Bereich ("Winds Of The Wanderer") können die beiden mit einer kalten Atmosphäre punkten.

Pilgrimage ist ein stimmiges Black Metal-Album, dass den Hörer mit auf eine Reise nimmt.

Den Jägern und Sammlern sei noch gesagt, dass Pilgrimage neben den tyxpischen Formaten CD und LP sogar auch noch als Tape angeboten wird.

Ray

