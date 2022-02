VÖ: 05. März 2022

Zeit: 29:01

Label: Blood Blast Distribution

Homepage:

Die Troglodyten gehören zu den sträflich vernachlässigten Randgruppen unter all den zwielichtigen Gestalten, die im Metal besungen werden. Auf der Leinwand begegnet man ihnen stattdessen des Öfteren. Man denke an den Wikinger-Streifen Der 13. Krieger oder an den Brutalo-Western Bone Tomahawk. Und wenn man es auf die Spitze treiben wollte, ließen sich wohl auch Hobbits, Zwerge und Orks zu den Troglodyten rechnen, womit letztere natürlich auch im Heavy Metal eine breite Plattform besäßen. Aber lassen wir die Spitzfindigkeiten. Die Band Troglodyte aus Missouri befasst sich in den meisten Songs ihrer nunmehr vier Studioalben mit einer ganz besonderen Kreatur: Bigfoot. Dabei ist es doch wissenschaftlich längst nicht erwiesen, dass der nordamerikanische Sasquatch auch tatsächlich in Höhlen haust! Wäre da nicht Cryptide als Bandname besser geeignet gewesen?

Egal, schon wieder zu spitzfindig. Denn eigentlich wollen Troglodyte doch nur eines, nämlich oldschooligen, verdammt brutalen Death Metal spielen. Schaut man sich frühere Songtitel wie "Bring Me The Head Of Bigfoot", "Mummified Yeti Hand", "Skunk Ape Rape" oder "Hit By The Hendersons" an, darf man mutmaßen, dass die Herrschaften mit ihren Höhlenmenschenmasken rein textlich nicht immer alles bierernst meinen. Durchaus ernst zu nehmen ist allerdings ihre Musik! Technisch und kompositorisch haben diese Waldschrate nämlich mächtig was auf dem Kasten und dürften bei Fans von Cannibal Corpse, Sinister, Cryptopsy oder Origin offene Türen einrennen. Origin-Bassist Mike Flores, der früher schon bei Troglodyte vorbei geschaut hat, ist übrigens zum vollwertigen Bandmitglied befördert worden. Außerdem leisten noch Gastmusiker wie Postulus Maximus von Gwar, Shawn Knight von Child Bite und Ross Sewage von Exhumed ihren Beitrag, dass The Hierarchical Ecological Succession: Welcome To The Food Chain von vorn bis hinten zu einer lauten und krachenden Death-Metal-Orgie geraten ist. Mehr noch: trotz allgegenwärtig hohem Technik-Grad ließen sich manch einem Track oder wenigstens der einen oder anderen Passage sogar Eingängigkeit und Wiedererkennungswert unterstellen! Ob im Dampfwalzen- oder im Tollwut-Modus: wie der Protagonist ihrer Songs wissen Troglodyte mit ihrem neuen Output ein paar tiefe Fußspuren in der gegenwärtigen Death-Metal-Landschaft zu hinterlassen.

