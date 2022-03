VÖ: 18. März 2022

Zeit: 50:16

Label: Eigenproduktion

Homepage:

Stil: Melodic Death MetalVÖ: 18. März 2022Zeit: 50:16Label: EigenproduktionHomepage: www.facebook.com/Hyperiabandofficial

Aus Kanada erreicht mich dieses Scheibchen. Hyperia wurden anno 2018 gegründet und legen mit Silhouettes Of Horror ihre zweite Langrille vor. Geboten wird hier melodischer Thrash mit stellenweisen Death-Einflüssen. Der Opener "Hypnagogia" steigt dann auch schon mal recht flott-treibend in die 50 Minuten Spielzeit ein. Beim Einsetzen der Vocals fühlt man sich erstmal an Arch Enemy erinnert, denn Sängerin Marlee Ryley keift-growlt hier schon mal recht ordentlich drauf los. Gepaart mit dem melodischen Riffing kommt dann der Vergleich auch nicht von ungefähr. Dieser zerstreut sich dann aber immer mehr im Laufe der Scheibe, denn die immer mehr in den Vordergrund tretenden Screams von Marlee sind dann doch eher im Thrash als im Death Metal beheimatet. Zudem weiß die Frontfrau ihr Organ durchaus abwechslungsreich in Szene zu setzen. Dem steht die Instrumentalfraktion aber in nichts nach, auch hier wird das Tempo oft variiert, manchmal vielleicht sogar einmal zu oft. Ansonsten deckt man die ganze Bandbreite von Midtempo bis flottes Uptempo ab.

Also alles gut? Nun, nicht so ganz. Dass Hyperia ihr Handwerk verstehen, steht außer Zweifel. Doch fehlt mir hier der Earcatcher, der eine Song, das eine Riff, welches sich (auch) nach mehrmaligem Hören festzusetzen vermag. Obwohl: mit der Coverversion von "Gimme Gimme Gimme" (ja, der von ABBA) haben sie diesen durchaus am Start, nur ist es halt eine Coverversion. Aber diesem Song haben sie deutlich ihren Stempel aufgedrückt. Allerdings nimmt die dumpf wirkende Produktion den Songs zusätzlich etwas Power und Durchschlagskraft. Hier wäre mehr Wumms schön gewesen.

Ray

Zur Übersicht

Zur Hauptseite