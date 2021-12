VÖ: 10. Dezember 2021

Stil: High Energy Rock`n´RollVÖ: 10. Dezember 2021Zeit: 34:23Label: The Sign RecordsHomepage: www.facebook.com/TheDrippersgbg

Sie nennen es High Energy Rock'n'Roll und das kann man getrost genau so stehen lassen. Mit ihrem zweiten Studioalbum Scandinavian Thunder treten The Drippers in die Fußstapfen renommierten skandinavischer Acts wie Gluecifer, The Hellacopters und Backyard Babies, donnern allerdings noch eine ganze Ecke dreckiger und aggressiver durch die Boxen. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Drippers eine Extra-Ladung Punkrock in ihren Tank gefüllt haben und die Vocals von Sänger Viktor Skatt angepisster nicht klingen könnten. Darüber hinaus kommen die elf Tracks, die sich am Mittel an der drei-Minuten-Marke orientieren, ohne jegliche Umschweife oder Experimente auf den Punkt und treten so kräftig in den Allerwertesten, wie man es als Rock'n'Roller eben hinbekommt. Gerade in Sachen Gitarrenarbeit grüßen hier und dort die ollen Motörhead und nimmt man mal das E-Bass-Intro zu "Rollin' Aces", wird wohl niemand mehr bestreiten, dass wir es hier mit Fans von Kilmister & Co zu tun haben.

Was den Drippers an herausragenden Songideen fehlt, machen sie durch ihren High-Energy-Faktor wieder wett. Dennoch will es den Schweden mit Scandinavian Thunder nicht so recht gelingen, auf Dauer zu begeistern. Vermutlich funktioniert die Mucke live auf einer kleineren Club-Bühne und mit dem nötigen Quantum an Promille im Blut wesentlich besser als auf Tonträger.

Dagger

