Irgendwo im schönen Barcelona:

"Hola C.S. Como estas? Was machst du, seit du unsere banda Morbid Flesh verlassen hast?"

"Hola J.G. Mir geht's evil. Ich spiele grad bei Sheidim und Avlivad. Weißt du doch. Wir sehen uns doch noch bei unserer grupo musical Graveyard."

"Stimmt ja, bei all den bandas verliert man schon mal den Überblick: Bin ja noch bei Agonised, Insulters, Proscrito, Vengeance und Voidkush. Aber mit Undertaker ist es vorbei. Jetzt brauch ich dringend noch eine banda."

"Muy bien. Wir fragen mal unseren Graveyard-companero J.F. Der ist ja nur noch bei Apologoethia, Balmog, Dawn Of Hate, Körgull The Exterminator, Spectre, Teitanblood und E-Force. Seit es bei Heavenshore vorbei ist, hat der bestimmt Langeweile und noch ein paar Riffs übrig, die es nicht auf die letzte Körgull-Scheibe Sharpen Your Spikes geschafft haben."

"Claro! Dann machen wir am besten auch Black Thrash, das läuft gerade noch recht gut, da reichen auch ein paar mittelmäßige Riffs, wenn es evil genug ist."

"Bueno, aber da gibt es doch schon muchos grupos, die sowas machen."

"Si, aber wir können ja ein paar hohe Tonfolgen einbauen, die den ganzen Track hindurch wiederholt werden, das machen die andern bandas nicht."

"Bien, aber geht sowas auf Dauer nicht auf die cojones?"

"Hombre - das ist sowieso nur was für die ganz harten Black Thrash-Aficionados, die einfach alles haben müssen, die halten das schon aus. Außerdem haben wir ja was drauf und lieben diesen Sound. Das hört man dann auch."

