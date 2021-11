VÖ: 24. September 2021

Stil: Dark Sleaze Rock / Heavy MetalVÖ: 24. September 2021Zeit: 46:49Label: Crusader RecordsHomepage: www.facebook.com/TOXICROSE.Official

Sie sehen aus, als hätten sIch Mötley Crüe eine Modeberatung von Cradle Of Filth geholt. Doch nicht nur optisch, auch musikalisch tanzen ToxicRose auf mehreren Hochzeiten. So praktizieren die Schweden auf ihrem neuen Album In For The Kill zum zweiten Mal einen amüsant-blutrünstigen Mix aus Glam, Pop, Punk, Gothic und ganz viel Heavy Metal!

Die stärksten Momente des Drehers lassen sich recht schnell mit dem ein wenig an Powerwolf erinnernden Opener "Blood On Blood", dem nachfolgenden Gassenhauer "Heroes", dann den ansteckenden Party-Nummern "Remedy" und "Outta Time", aber auch mit dem extra-dunklen "Angel" benennen. Freilich könnte man an dieser Stelle auch den mit poppigen Beats unterlegten Titeltrack "In For The Kill" ins Feld führen. Der klingt allerdings dermaßen nach Battle Beasts "King For A Day", dass es sich glatt um eine umgetextete Coverversion handeln könnte. Da fragt man sich schon, ob diese Schweden wohl mit Scheuklappen unterwegs sind. Also picken wir uns noch das punk-rockige "New Breed" heraus und setzen es auf die Empfehlungsliste, nur um am Ende festzustellen, dass auf diesem Dreher nicht wirklich irgendwelche Aussetzer zu finden sind. Nein, der läuft tatsächlich von vorne bis hinten runter wie eine kalt servierte Bloody Mary und macht Lust auf Halloween! Gut, ein wenig aufgesetzt mag der mörderische Ritt durch so viele Genres schon wirken. In Anbetracht der hohen Hit-Dichte und auch der Lässigkeit, mit der ToxicRose diesen Spagat vollführen, sei darüber gerne hinweg gesehen!

