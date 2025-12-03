: Undefined index: pre inon line

Mit großer Freude und ebenso großer Dankbarkeit geben wir Veranstalter des SUMMER BREEZE bekannt, dass das Festival für 2026 vollständig ausverkauft ist â€“ und das so früh wie noch nie in der Geschichte unseres Festivals. Bereits am 01. Dezember sind sämtliche Festivaltickets inklusive Camping und Zugang an allen Veranstaltungstagen vergriffen.

Wir sind überwältigt und zutiefst dankbar für das enorme Vertrauen unserer Fans. Die Nachfrage in diesem Jahr war außergewöhnlich und die frühe Ausverkauft-Meldung macht uns sprachlos. Die Vorfreude auf ein unvergessliches SUMMER BREEZE 2026 könnte nicht größer sein.

Während Kompletttickets nicht mehr erhältlich sind, wird es in Kürze eine begrenzte Anzahl von Tagestickets geben. Weitere Informationen hierzu folgen in den kommenden Tagen.

Quelle: Summer Breeze

Kara

