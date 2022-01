Dunkelheit legt sich auf die nordischen Wälder. Es kracht und ächzt im Unterholz und schließlich dringen garstige, aber doch vertraute und irgendwie schöne Laute in die klirrend kalte Nacht. Zwei Jahre nach seinem letzten Erwachen ist des Finntrolls jüngerer, aber nicht minder hässlicher Vetter erneut aus seiner Höhle gekrochen... und er hat Durst!

Verikalpa ist sein Name und zum nunmehr dritten Mal hat er während seiner Klausur an neuen Liedern gefeilt, die erwartungsgemäß ausschließlich in finnischer Sprache vorgetragen werden, natürlich mit kehlig-trollischem Akzent. Versteht sich. Dass durch die Adern dieses ruppigen Gesellen pechschwarzes Blut fließt, erfahren wir gleich im rasanten Auftakt von "Verikauhu", aber auch an anderer Stelle, wie etwa "Talven Varjot". So wild und aggressiv kannte man den Verikalpa bisher nicht. Überhaupt scheinen seine Lieder einen Tick dunkler als gewohnt. Aber keine Bange, die vertrauten Trademarks sind ebenfalls vorhanden: Black und Death Metal treffen einmal mehr auf feierlich-folkige Melodien vom Synthesizer im Akkordeongewand. Da lässt es sich prima schunkeln, grölen, headbangen, raufen oder eben trinken. Dabei geht es auf Tunturihauta, so der Titel der neuen Liedersammlung, wilder und ungestümer zur Sache als bei den meisten Kollegen der Zunft. Eine ausgewogene Mischung aus durchgedreht und episch ist dennoch garantiert. Aber nun nicht länger um den heißen Met geredet. Für Fans von Trollfest, Korpiklaani, Svartby und allen voran natürlich Finntroll ist die neue Verikalpa ein wahres Fest! Also Bier gezapft, Hörner poliert und die Anlage aufgedreht! Mit reichlich Ale im Blut, guter Laune und der Mucke von Verikalpa kann der Winter ruhig noch etwas länger dauern.

Dagger

