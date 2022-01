Hm... vielleicht so: Wenn der kreative Irrwitz von Slough Feg auf die positiven Vibes und das Hitgespür von den High Spirits trifft, vorgetragen mit dem überdrehten Enthusiasmus der frühen Lords Of The Trident... oder lieber so: furiose Thrash-Attacken brechen verschachtelte Progstrukturen auf, gewürzt mit klassischen Twin Leads und erhabenen Epic-Melodien... ne, auch nicht.

Stilistisch sind die Jungs aus North Carolina einfach nicht zu fassen. Nicht zu fassen außerdem, dass diese wirklich unfassbar grandiose Band mit Riptime bereits ihr sechstes Album veröffentlicht und immer noch nicht zu den Superstars der Metal-Szene gehört. Womöglich sind Mega Colossus dafür tatsächlich zu ungewöhnlich, entziehen sich sämtlichen Kategorien, passen in keine Schublade.¬†Gerade dadurch ist für jede(n) was dabei und damit ist kein am Marketing-Reißbrett entworfener Konsens-Quatsch (Hallo 5FDP!) gemeint. Sondern: Aus altvertrauten,¬†lieb gewonnenen und -gebliebenen Zutaten entsteht ein überraschender, süffiger, unvergleichlicher Cocktail aus allem, was Spaß macht.

Komm schon, vertrau mir dieses eine Mal und hör in "Razor City" (furios), "Vigilo Confido" (super eingängig)¬†, "Run To The Fight" (schnell) und "Iron Rain" (episch) rein - alles¬†Hits und der Rest eigentlich auch.¬†Diese in ernsthafter Inbrunst geschmetterten, durchgeknallten Lyrics!¬†Selten macht aggressive Musik¬†soviel gute Laune. Dir¬†gefällt leicht abgefahrener aber zugleich leicht zugänglicher Metal? Dann gefällt dir Riptime. Mega!

Dr Drümmer

