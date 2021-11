Nächste News: Let Us Prey präsentieren neues Video für den Song 'Ghost Echoes'

Neues von den Medieval Rockern Faun! Auf Bandcamp könnt ihr einen ganz neuen Song von ihnen erwerben, "Tamlin". Eine uralte Erzählung erstmals in deutscher Sprache!

Für eine Spende von 4.- Euro oder mehr kann man sich die fast sechsminütige Ballade herunterladen. Außerdem ist auf "Tamlin" zum ersten Mal FAUN in der neuen Besetzung zu hören, nämlich mit der Schweizer Musikerin Adaya an Gesang und Banjola.

Quelle: Faun

Kara

