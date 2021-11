Nächste News: Silius veröffentlichen erstes Video aus Worship To Extinction

Die Modern/Progressive-Combo Let Us Prey um Ross The Boss-Sänger Marc Lopes veröffentlicht mit dem Lyric-Video zu "Ghost Echoes" vorab bereits den dritten Song von ihrem Debüt Virtues Of The Vicious, das am 24.07. via M-Theory erscheinen wird. Fans der heftigeren Gangart dürfen sich auf einen wilden Ritt durch Metalcore, Melodic Death, Power, Thrash und Progressive Metal freuen. Dabei steht die Nummer "Ghost Echoes" für die eher eingängigere Seite der Band.

Hier geht's zum Video

Quelle: Gordeonmusic

Dagger

