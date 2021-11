Nächste News: Ulcerate veröffentlichen krasses Video zu Dissolved Orders

Kurze Durchsage von der Backstage-Crew, die wie alle im Kulturbereich besonders unter der aktuellen Situation leidet:

Liebe Leute,

die alte Lady dümpelt seit nunmehr knapp 2 Monaten durch unwegsame Gewässer und leider ist noch lange kein Land in Sicht.

Die laufenden Kosten haben zwar schon erheblich Schlagseite verursacht - dennoch gibt die Crew aber nicht auf und versucht, das sinkende Schiff über Wasser zu halten.

Wie lange das noch geht, steht leider in den Sternen. Wir werden alles uns Mögliche machen, um bald wieder volle Fahrt aufnehmen zu können- bitten aber zur Überbrückung dieser schweren Zeit um eure Unterstützung.

Wir haben uns einige Dankeschöns für euch überlegt und freuen uns über jegliche Art von Support - und das soll natürlich nicht umsonst sein.

Ihr könnt ab jetzt die alte Lady beim Crowdfunding unterstützen, egal ob Merch, Party oder einfach nur ne kleine Spende.

Wir freuen uns auf jeglichen Suppprt, um die Havarie zu verhindern und um einiges wieder in Schuss zu bringen.

Schaut hier vorbei:

www.startnext.com/backstage-forever

youtu.be/3lyW4HNY_rA

Danke an die Jungs von "What The Film" die unser Anliegen in einem Film umgesetzt haben und uns damit in diesen schweren Zeiten unterstützen!

www.whatthe.film/crowdfunding/

www.facebook.com/whatthefilmmunich/

Schaut vorbei und Arrr Arrr,

Eure Backstage Crew

Quelle: Backstage

Kara

