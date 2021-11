Nächste News: Backstage forever - Crowdfunding-Projekt

Vorherige News: Streaming-Konzert von Disbelief: Samstag, 18. April, 20 Uhr



Wer es gerne richtig, richtig deftig mag, für den ist Henry Kane eine zuverlässige Adresse. Das 2017er Debütalbum Den Förstörda Människans Rike wurde in Insiderkreisen als einer der brutalsten Dreher des Jahres eingestuft und daran soll das neue Werk Age Of The Idiot, das am 22. Mai via Transcending Obscurity das Licht der Welt erblicken wird, nun anknüpfen. Man darf sich auf 19 (!) neue Tracks in der Grauzone zwischen Death, Grind und Crust freuen, die sicherlich ohne große Umschweife direkt und brutal auf den Punkt kommen. Dafür bürgt Mastermind Johnny Petterson (Wombbath) mit seinem Namen.

Quelle: Transcending Obscurity

Dagger

Zur Hauptseite